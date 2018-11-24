TÜRSAB Üyesi Kurt: 'Acenteler kongre turizmi için Van'a sıcak baksın' - VAN
TÜRSAB Üyesi Kurt: "Acenteler kongre turizmi için Van 'a sıcak baksın" - VAN
: - 14 tur acentesi yetkilisi - Acente yetkililerinin gezisi - Akdamar Adası ziyareti - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurt'un konuşması - Acente yetkilisi Cüneyt Tansu Demir'in konuşması - Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir'in konuşması"Acenteler kongre turizmi için Van 'a sıcak baksın" - İstanbul ve Antalya'dan Van 'a gelen acente yetkilileri aralarında Akdamar Adası ve Van Kalesi'nin de olduğu tarihi ve turistik yerleri gezdi - TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurt: - "Acentelerin, nitelikli turiste hizmet verilen kongre turizmi için Van 'a daha sıcak bakmasını istiyoruz. Bölgede kongre turizmine hizmet edecek 5 yıldızlı oteller mevcut"VAN (AA) - İstanbul ve Antalya'dan Van 'a gelen acente yetkilileri kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, turizm bağlantıları yaptı.Tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Van ; İstanbul ve Antalya'dan gelen 14 tur acentesi yetkilisini ağırladı.Aralarında Akdamar Adası, Van Kalesi ve Van Gölü'nün de bulunduğu tarihi ve turistik yerleri gezen acente yetkilileri, kentte turizm bağlantıları gerçekleştirdi.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurt, Akdamar gezisi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Van 'ın tanıtımı için çaba gösterdiklerini söyledi.
Amaçlarının kentte kongre turizmini geliştirmek olduğunu vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:"Acentelerin, nitelikli turiste hizmet verilen kongre turizmi için Van 'a daha sıcak bakmasını istiyoruz. Bölgede kongre turizmine hizmet edecek 5 yıldızlı oteller mevcut. Bunun yanı sıra kültür, tarih, gece aktivitesi, restoranlar, gezi alternatifleri var. Dolayısıyla burası bölgesel toplantı, eğitim ve sempozyumlar için oldukça uygun."Acente yetkilisi Cüneyt Tansu Demir ise Latin Amerika ve İtalya pazarıyla çalıştıklarını anlattı.İran, Irak, Suriye ve diğer komşu ülkelerden gelen turistlerin yanı sıra sanayide yükselmiş ve gelir seviyesi yüksek ülkelerden turistin de Van 'a gelmesi gerektiğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:"Çok sayıda turist gelip çok az kazanç yerine, daha az misafir ağırlayıp, kaliteli hizmet sunup daha fazla kazanç elde etmeyi hedeflemek verimliliği sağlıyor. Hayat artık sosyal medyada akıyor. Hepimizin elinde bir cep telefonu var, özellikle genç kuşak sürekli oradan bağlanıyor. Şimdi bu sosyal medya ağı ile Türkiye'nin, Van bölgesinin, Akdamar'ın tanıtımına ağırlık vereceğiz." Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) Başkanı Abdullah Tunçdemir de 2019'da iç turizmin hareketlenmesi için tur operatörlerini Van 'a davet ettiklerini belirtti. Tunçdemir, "İç turizmin yanı sıra kongre ve toplantı turizmini de geliştirmek istiyoruz. Acentelerimize 'Kongre, seminer ve toplantıları Van Gölü havzasında yapın.' dedik. Antalya ve diğer şehirlerde yapılıyor. Burada da yapılmasını istiyoruz." diye konuştu. Acente yetkilileri yarın kentten ayrılacak.