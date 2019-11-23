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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Turkuaz sınırlar' sergisi sanatseverlerle buluştu - ANKARA

'Turkuaz sınırlar' sergisi sanatseverlerle buluştu - ANKARA

"Turkuaz sınırlar" sergisi sanatseverlerle buluştu - ANKARA - Ressam Funda İyce Tuncel'in "Turkuaz sınırlar" adını verdiği 52'nci kişisel sergisi - Sergilenen resimler - Ressam Tuncel'in sergi salonunda resim çalışması - Ressam Tuncel'in konuşması - Ressam Tuncel'in sergilenen resimlerini incelemesi"Turkuaz sınırlar" sergisi sanatseverlerle buluştu - Ressam Funda İyce Tuncel, "Turkuaz sınırlar" adını verdiği sergisini açtıANKARA (AA) - Ressam Funda İyce Tuncel, "Turkuaz sınırlar" adını verdiği 52'nci kişisel sergisini açtı. Peyzajdan oluşan eserleriyle sanatseverlerle buluşan Tuncel, peyzaj resimlerini "Kırsala, köyümüze ve geçmişimize özlem duyuyoruz." sözleriyle anlattı.Funda İyce Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslında hep figüratif çalıştığını, kadınlar ve kuşları resmettiğini anlattı.Bu kez peyzajlardan oluşan eserleriyle sanatseverlerin karşısına çıktığını belirten Tuncel, şunları söyledi:"Neden peyzaj? Aslında doğa, resmin, sanatın, her şeyin temeli. Biraz da son yıllarda metropollerde çok tükendiğimizi düşünüyorum. Kırsala, köyümüze, geçmişimize özlem duyuyoruz. Aslında bu peyzajlarda hep gizli hikayeler var."Ressam Tuncel, resimlerinde renkçi ve lekeci çalıştığını ifade ederek, "Lirik çalışıyorum. Şiir yazar gibi resim yapmak beni çok mutlu ediyor. Spontane çalışmayı çok seviyorum. Bu beni çok heyecanlandırıyor." dedi.
Tek amacının "iz bırakabilmek" olduğunu söyleyen Tuncel, sanatta samimiyetin önemine işaret etti.Özgün bir yapıt çıkarmak isteyen sanatçının eseriyle karşısındakine duygularını aktarabilmesi gerektiğini anlatarak, 3 - 4 yıl önce halk ozanı Aşık Veysel'in türkülerini resmettiğini de belirten Funda İyce Tuncel, "Bu benim sanat hayatımda yaptığım en önemli projelerden. Çünkü onun köyünde, Sivas'ın Sivrialan köyünde sergi açtım. Amaç gençlere, çocuklara bu büyük halk ozanını tanıtmak, hatırlatmak. Onun felsefesini resmetmek de çok kolay değil. Ama o bence 'Anadolu' demek." diye konuştu.
Tuncel, 22 Kasım'da açtığı "Turkuaz sınırlar" sergisinin 7 Aralık'a kadar gezilebileceğini de belirtti.

Samimiyet Muhabir Felsefe Kabil Irak 

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