Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
TÜRKSOY'dan '25. Yıl Madalyaları Takdim Töreni' (1) - ANKARA

TÜRKSOY'dan '25. Yıl Madalyaları Takdim Töreni' (1) - ANKARA

TÜRKSOY'dan "25. Yıl Madalyaları Takdim Töreni" (1) - ANKARA - 25. Yıl Madalyaları Takdim Töreni - Törene katılanlardan görüntüler - TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un konuşması - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs’ün konuşmasıTÜRKSOY'dan "25. Yıl Madalyaları Takdim Töreni" - TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov: - "25 yıl boyunca faaliyetlerimizde bizi destekleyen, imkanlarımızı artıran, hem maddi hem manevi olarak yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum"ANKARA (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, teşkilatın kuruluşundan bugüne kadar faaliyetlerinde kendilerini destekleyen ve imkanlarını artıran herkese teşekkür etti.TÜRKSOY Genel Sekreterliğince teşkilatın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "25. Yıl Madalyaları Takdim Töreni" düzenlendi.
TÜRKSOY Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Genel Sekreter Kaseinov, teşkilatın kuruluşunda ve çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanlarının bütün çalışmalarında yanlarında olmaları dolayısıyla minnetini dile getiren Kaseinov, "25 yıl boyunca faaliyetlerimizde bizi destekleyen, imkanlarımızı artıran hem maddi hem manevi olarak yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.Genel Sekreterliğin çalışmaları hakkında bilgi veren Kaseinov, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde geçen hafta düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı'nın kapanış oturumunda, kültür alanında önemli kararlar alındığını aktardı. Kaseinov, "2019 yılında doğumunun 125. yılı olması sebebiyle Aşık Veysel yılı ilan edilmesi kararı alındı. Veysel'in adı ile aşıklık sanatını tüm dünyada tanıtacağız." dedi.
Kaseinov, yeni yılın Türk dünyasına ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi. - "Dilimiz, ufukumuz, idealimiz bir"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk dünyasının geldiği yerin herkes için gurur vesilesi olduğunu belirtti.
"30 - 40 yıl önce böyle bir beraberliği tasavvur etmek mümkün değildi. Esaretlerden söz ediliyordu. Bugünkü dünyamızda 300 milyonluk Türk nüfusunun bulunduğu bir dünyada Türkler, dünyanın çok çeşitli noktalarında yaşıyor. Dilimiz, ufkumuz, idealimiz bir." ifadesini kullanan Örs, Türk coğrafyasının huzur içinde yaşamasını amaç edinen ve ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin sürdürülmesine destek veren TÜRKSOY'a çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. - Siyaset, bürokrasi ve sanat camiasına ödülKonuşmaların ardından Türk dünyasına ve TÜRKSOY'a katkılarından dolayı ödül takdim edilen isimler şöyle:"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serdar Çam, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, SESRIC Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya ve Türk Keneşi Aksakallar Konseyi Üyesi Prof. Dr. Mustafa İsen, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Cezmi Bayram, Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Dr. Halil Uluer, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu, Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği Genel Sekreteri İlyas Demirci, TRT Avaz Koordinatörü Sedat Sağırkaya, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Dr. Eflatun Neimetzade ve Önce Vatan Gazetesi Yazarı Kemal Sallı."

Bürokrasi Lyon Rektör Yeni Yıl Trol 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı