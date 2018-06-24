Türkiye sandık başında - Gelin ve damatlar oy kullandı - ERZİNCAN/RİZE
- Gelin ile damadın okula gelmesi - Gelin ile damadın oy kullanacağı yere salona gitmesi - Damadın oy kullanması - Damat ve gelinin oy pusulasını sandığa atması - Damat ve gelinin okuldan ayrılması Türkiye sandık başında - Erzincan 'da dünya evine giren gelin ile damat, düğünleri öncesi sandık başına gidip oy kullandı - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oturan 82 yaşındaki Lütfü Uzgaç, 60 yıldır seçimlerde müşahitlik yapmanın mutluluğunu yaşıyorERZİNCAN/KARS (AA) - Erzincan 'da dünya evine giren gelin ile damat, düğünleri öncesi sandık başına gidip oy kullandı.Nikah masasına oturacak Tolga - Burcu Çukur çifti, gelin arabası ile oy kullanmak amacıyla kentte bulunan Salih Erkan İlköğretim Okuluna geldi.Vatandaşların ilgi odağı olan Çukur çifti, seçmenlerin alkışları eşliğinde 1092 No'lu sandıkta oy kullanıp vatandaşlık görevini yerine getirdi.Gelinlik ve damatlıklarını giyen çift daha sonra gelin arabasıyla düğünün yapılacağı salona geçti.Damat Tolga Çukur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz bu mutlu günümüzde oyumuzu kullanmaya geldik. Düğünümüz seçim gününe denk geldi. Oyumuzu kullandık ve buradan da düğünümüze gideceğiz. Allah seçimi de bizim mutluluğumuzu da hayırlı uğurlu etsin inşallah." dediGelin Burcu Şimşek Çukur ise çok mutlu olduklarını belirterek, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi. - RİZE - Rize'de düğün töreni öncesi damatlığıyla sandık başına gelen Semih Köse, oyunu verdiRize'de bir damat, düğün törenleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için damatlığıyla sandık başına gitti.Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesinde gelinlik ve damatlıkla Kurtuluş İlköğretim Okuluna gelen Semih ve Şükriye Tarlacı çifti, vatandaşların ilgi odağı oldu.Bazı vatandaşlar genç çifti tebrik ederek alkışladı. Damat Köse 1047 numaralı sandığa oyunu gelin Tarlacı ile birlikte attı.Damat Semih Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdikleri, oyunun vatana millete hayırlı olmasını diledi.Gelin Şükriye Tarlacı ise, gelinlikle sandık başına gitmenin çok farklı ve heyecanlı bir duygu olduğunu belirtti.