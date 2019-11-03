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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Türkiye'nin en uzun kumsalında öğrenciler çöp topladı

Türkiye'nin en uzun kumsalında öğrenciler çöp topladı

Müzik dinletisi

Çevre Kirliliği Öğretmenler Farkındalık Öğretmen Öğrenciler 

-Robot
-Öğrencilerden Mustafa Gökçe'nin açıklaması
-Çöp toplama
-Sahil güvenlik
-Kolejin kurucu temsilcisi Serdal Aslan röportajı

( HATAY -ÖZEL)- Öğrenciler, Samandağ Sahili'ndeki pet, cam şişe ve çöpleri toplayarak temizlik çalışması yaptı HATAY

- Dünyanın en uzun kumsalları arasında yer alan Samandağ sahilinde öğrenciler, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çöp topladı. 14 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin birinci, dünyanın da 10. en uzun kumsal şeridine sahip olan Samandağ Sahili'nde öğretmenleri ve aileleriyle bir araya gelen öğrenciler, "Tek evim dünya" sloganıyla temizlik çalışması yaptı. Öğrenciler, başta pet ve cam şişe olmak üzere kumsalda bulunan çöpleri toplayarak belli bir bölgeyi temizledi. Sahil Güvenlik projeye destek gösterisi yaptı. Öğrencilerden Mustafa Gökçe, "Evlerimizin içini her zaman temiz tutuyoruz, ayakkabıyla girmiyor, çöpleri yere atmıyoruz. Bizler, dünyamızın evimiz olduğunu biliyoruz ve büyüklerimizin de bunun farkında olmalarını istiyoruz. Dünya bizim gerçek evimiz. Yaşadığımız evlere gösterdiğimiz özeni çevremize de göstermeliyiz. Gezegenimizin dörtte üçünü denizler ve okyanuslar kaplar. Yaşamın başladığı yer olan denizler ve okyanuslar, yaşamın devam edebilmesi için de çok önemlidir. Bu nedenle temiz tutmaya denizlerden başlamalıyız. Bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki arkadaşlarımızla birlikte yaşadığımız şehrin kıyılarında atıkları topluyoruz. Amacımız insanların neden olduğu bu kirliliğin son bulması için farkındalık oluşturmak" dedi.
Okulun kurucu temsilcisi Serdal Aslan ise, "Çocuklarımız velilerimiz öğrencilerimiz bu proje için sahildeler burada amacımız farkındalık oluşturmak. Tabi ki bunu daha geniş kitlelere yaymak" diye konuştu.

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