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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye’nin botanik bahçesi Dilek Yarımadası yeni ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye’nin botanik bahçesi Dilek Yarımadası yeni ziyaretçilerini bekliyor

Bakanlığın hazırladığı tanıtım filmi.

( AYDIN )- Akdeniz’den Kafkasya’ya kadar bütün bitki türlerinin yetiştiği Dilek Yarımadası Milli Parkı botanik bahçesi özelliği taşıyor AYDIN

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- Türkiye’nin en çok ziyaret edilen milli parkları arasında ön sıralarda yer alan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, dünyada bir örneği daha olmayan, Akdeniz’den Kafkasya’ya kadar kıyılarda yayılım gösteren neredeyse bütün bitkilerin tabii olarak bir arada görüldüğü bir botanik bahçesi özelliği taşıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün koruması altında bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Aydın’ın Kuşadası, Söke ve Didim ilçe sınırlarında toplam 27 bin 598 hektar bir alana sahip. Bu alanın 10 bin 908 hektarı 1966 yılında Milli Park ilan edilen Dilek Yarımadası’na ait bulunuyor. Yarımadanın güneyine bitişik 16 bin 690 hektar büyüklüğünde sahip Büyük Menderes Deltası, 1994 yılında Milli Park’a dahil edildi. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası, ulusal açıdan önemli olduğu kadar uluslararası açıdan da önem taşıyor. Milli Parkın sahip olduğu bitki çeşitliliği sebebiyle Dilek Yarımadası, Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Biogenetik Rezervleri Şeması’nda ‘Flora Biogenetik Rezerv Alanı’ olarak kabul edildi. Yarımadanın hemen güneyinde bulunan Büyük Menderes Deltası’nın en önemli su kaynağı, 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri’nden oluşuyor. Bu alan içerdiği biyolojik çeşitlilikten, nesli tükenmek üzere olan canlılardan ve endemik türlerden dolayı uluslararası öneme taşıyor ve Uuluslararası Ramsar, Bern ve Rio Sözleşmeleri ile Barselona Konvansiyonu ile korunuyor. 2018 yılında yaklaşık 800 bin kişinin ziyaret ettiği Milli Park, sahip olduğu özelliklerle ziyaretçilerin de büyük ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, düzenlenmiş alanlarda günübirlik olarak, deniz sporları yapabilecekleri gibi, eko-turizm kuralları çerçevesinde, belirlenmiş rotalarda doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, foto safari, manzara izleme, olta balıkçılığı, kültürel yürüyüşler, kuş gözlemciliği, resim ve botanik turu etkinliklerini de yapabiliyor. Ayrıca ziyaretçiler Milli Park sınırları içerisinde bulunan Panionion, Zeus Mağarası, Panagia Manastırı, Hagios Antonios Manastırı, Thebai Antik Kenti, Eski Doğanbey Köyü (Eski Rum Köyü), Eski Şaraphane Mevkii ile Milli Park'ın yakınında bulunan Priene ve Milet Antik Kentleri ziyaret edilebiliyor. Gelen ziyaretçileri ihtiyaç duyacağı sosyal ihtiyaçlar için gerekli yatırımları Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bu alanın gelecek nesillere bozulmadan aktarımı için koruma çalışmalarını sürdürüyor. (MB-
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