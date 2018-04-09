Türkiye'de görüntülenen kuş türü sayısı arttı - NİĞDE
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Ahmet Karataş'ın açıklamaları - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Ahmet Karataş'tan detay görüntüler - Küçük Tarlakuşundan detay görüntüler - Gribaşlı Kızkuşundan detay görüntülerTürkiye'de görüntülenen kuş türü sayısı arttı - "Küçük tarlakuşu"nun Hatay'da görüntülenmesiyle Türkiye'de gözlemlenen kuş türü sayısı 485'e ulaştıNİĞDE (AA) - Daha çok Hindistan, Sri Lanka gibi Güney Asya'da yaşayan "küçük tarlakuşu"nun Hatay'da görüntülenmesiyle Türkiye'de gözlemlenen kuş türü sayısı 485'e ulaştı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Karataş, AA muhabirine, Türkiye'deki kuş türü sayısının Hatay'ın Subaşı köyü yakınlarında 11 Mart'ta küçük tarlakuşunun gözlemlenmesiyle 485'e ulaştığını belirtti. Türkiye'deki kuş türlerinin genellikle hepsinin göçmen olduğu algısıyla karşılaşıldığını ifade eden Karataş, Türkiye'de gözlemlenen kuşların yaklaşık yarısının, yıl boyunca Türkiye'nin değişik yerlerinde ya da tamamında bulunan yerli kuşlardan oluştuğunu aktardı.İkinci bir grubun ise göçmen kuşlar olduğunu anlatan Karataş, "Bunların da iki çeşidi var. Biri kuzeyden gelenler. İzlanda, İskandinavya veya Rusya'nın kuzeyi Sibirya gibi yerler. Kışın oldukça soğuk olduğu için Türkiye onlar açısından daha uygun. Kış göçmenleri de Türkiye'ye kuzeyden gelip tekrar kuzeye gider. Üreme göçmenleri ise güneyden Afrika, Orta Doğu, bir kısmı da Hindistan tarafından olmak üzere ülkemize gelir, yazın sonlarında da geri gider. Üçüncü bir grup ise Türkiye'de üremez ama her göç döneminde düzenli görülür. Son grup göçmen kuşlara da vagrant, Türkçesi kazara gelmişler, yolunu kaybetmişler veya rastlantısal konuk." dedi. Prof. Dr. Karataş,Türkiye'de 65 kadar vagrant kuş türü bulunduğuna dikkati çekerek, bunların sayılarının da genellikle bir veya iki bireyi pek geçmediğini dile getirdi.Küçük tarlakuşunun 485'inci tür olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Karataş, şunları kaydetti:"Daha çok Hindistan gibi Güney Asya'da yaşayan bir çeşit küçük tarlakuşu (alauda gulgula). Bir de tarlakuşu var. Küçük tarlakuşunun ondan ufak tefek teknik farklılıkları var. Kanat kenarında beyazlık ve biraz da minyon yapılı oluşu gibi. Küçük tarlakuşu, şimdiye kadar Ürdün taraflarında az sayıda görülüyordu ama büyük bir kısmı Hindistan, Sri Lanka gibi Güney Asya ülkelerinde yaşar. Bu da 485'inci kuş türümüz olarak Hatay'da bulundu. Bunu Hatay'da ilk defa gözlemleyen Ali Atahan arkadaşımız. Orada düzenli kuş gözlemi yapıyor."