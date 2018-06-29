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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Türk sanatçıların eserleri Arnavutluk'ta sergileniyor - TİRAN

Türk sanatçıların eserleri Arnavutluk'ta sergileniyor - TİRAN



: - Sergiden genel detaylar - Sergi küratörü Kani Kaya'nın açıklaması - Genel detaylarTİRAN (AA) - Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da Türk sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.Başkentteki Ulusal Tarih Müzesi'nde açılışı gerçekleştirilen sergiye, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de katıldı.
Sergide resim, heykel, seramik ve minyatürler yer aldı.Sergi kuratörü Kani Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arnavutluk 'un Türkiye ile eskiye dayanan tarihi, kültürel bağları bulunduğunu söyledi.

Toplamda 36 sanatçının eserlerinin sergilendiğini aktaran Kaya, sergide Türkiye'de belli bir sanat akımına sahip sanatçıların çalışmalarına yer verildiğini kaydetti.
Kaya, benzer sergileri Kosova ve Makedonya'da da gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu etkinliği Arnavutluk 'ta her yıl düzenlemeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.Sergi, 7 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Küratör Minyatür Muhabir Başkent 

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