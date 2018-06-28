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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Türk festivalleri dünya sanatına açık' - İZMİR

'Türk festivalleri dünya sanatına açık' - İZMİR

"Türk festivalleri dünya sanatına açık" - İZMİR 32. Uluslararası İzmir Festivali'nden görüntüler - Tekfen Filarmoni Orkestrası - Charlie Siem açılış konseri - 10 Dr Nejat F Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması Konseri Piyano Konçertosu - Arkas Trio - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseri - İngiliz Oda Orkestrası - Güher ve Süher Pekinel konseri - Nederlands Dans Theater dans gösterisi - EFA Başkanı Jan Briers röportajı - Avrupa Festivaller Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jan Briers:"Türk festivallerinin tüm dünyanın sanatına açık olmasını takdir ediyoruz. Oldukça kaliteli sanatçılarla kaliteli festivaller yapılıyor" - "Türk festivalleri ile Belçika, Hollanda veya İngiltere'deki festivaller arasında herhangi bir fark görmüyorum"İZMİR (AA) - AHMET BAYRAM - Avrupa Festivaller Birliği (EFA) Yönetim Kurulu Başkanı Jan Briers, Türkiye'de düzenlenen uluslararası festivallerin, tüm dünyanın sanatına ve farklı kültürlere açık olmasını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Jan Briers, 32. Uluslararası İzmir Festivali ve EFA Yönetim Kurulu Toplantısı için geldiği İzmir 'de, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. İzmir 'deki yönetim kurulu toplantısında, gelecek dönemde düzenleyecekleri festivalleri görüştüklerini aktaran Briers, yalnızca Avrupa'da değil, Gürcistan, Rusya, Türkiye ve hatta Asya ülkelerindeki festivalleri planladıklarını dile getirdi. - Türkiye'deki uluslararası festivallere övgüİstanbul, Ankara, İzmir , Antalya ve Mersin gibi kentlerin uluslarası düzeyde büyük festivallere ev sahipliği yaptığına işaret eden Briers, "Türk festivallerinin tüm dünyanın sanatına açık olmasını takdir ediyoruz. Oldukça kaliteli sanatçılarla, kaliteli festivaller yapılıyor. Avrupa festivalleri için de istediğimiz şey bu. Her yerdeki sanata açık olması çok güzel. İşte insanları harika yapan, farklı kültürlere açık olmaları. Bunu İzmir 'de, İstanbul'da, Ankara'daki diğer festivallerde görüyoruz." diye konuştu.
Briers, Türkiye'deki festivallerin, organizasyon, sanatçı kalitesi ve izleyici kitlesi yönüyle Avrupa'daki festivallerle aynı seviyede olduğuna dikkati çekti.Her ülkede karşılaştıkları zorlukların aynı olduğunu anlatan Briers, "Yeni sanatçılar, seyirci kitlesi ve toplum istiyoruz. Çünkü hedef kitlenizdeki toplum, bazen çok tutucu olabiliyor. Bu yüzden onlara farklı seçenekler ve yeni yüzler de sunmak gerekiyor. Türk festivalleri ile Belçika, Hollanda veya İngiltere'deki festivaller arasında herhangi bir fark görmüyorum." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin, zengin kültürel mirasını, festivallerde yerli ve yabancı seyircilerin beğenisine sunduğunu dile getiren Briers, Efes Antik Kenti ve Aspendos gibi tarihi mekanlarda düzenlenen sanat etkinliklerinin, yabancı misafirleri oldukça etkilediğini kaydetti.
Briers, şöyle konuştu:"Şehirlerin gücü büyüyor. Bunun önemi de güçlü bir kültürel hayata, güçlü bir turistik aktiviteye sahip olmaktan geçiyor. Kültür ve turizmi bir araya getirdiğiniz zaman, eski şehirlere canlılık getirebilirsiniz. Yalnızca turizm anlamda değil ekonomik anlamda da durum böyle."

İngiltere Toplantı Uluslararası Dans Gösterisi Tarihi Mekan 

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