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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Türk askerine 'Pınar'lı teşekkür - ŞANLIURFA

Türk askerine 'Pınar'lı teşekkür - ŞANLIURFA

Türk askerine "Pınar"lı teşekkür - ŞANLIURFA - Mehmetçik'in Ziheyye El Halil'in hastane yetiştirme fotoğrafları - Ziheyye El Halil ile röportajTürk askerine "Pınar"lı teşekkür - Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden Mehmetçik, doğum sancısı tutan Suriyeli kadını zırhlı personel taşıyıcı ile Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırdı - Doğum sonrası Mehmetçiğe teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bebeğine "Pınar" ismini verdiANKARA (AA) - Doğum sancıları tutan ve Mehmetçik tarafından zırhlı personel taşıyıcıyla hastaneye ulaştırılan Suriyeli kadın, doğan bebeğine, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı "Pınar" ismini verdi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden Mehmetçik, Suriyeli hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberi üzerine harekete geçti.Zırhlı personel taşıyıcıyla Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırılan Ziheyye El Halil, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.Doğum sonrası Mehmetçiğe teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bebeğinin ismini "Pınar" koyduğunu söyledi.

Mehmetçik de Pınar bebeğe ve annesine sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileğinde bulundu.

Hastane Doğum Sancısı Kız Çocuğu Harekete Geç Çakal 

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