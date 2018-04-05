'Turizmin başkenti' binlerce tesisle konuklarını bekliyor - ANTALYA
"Turizmin başkenti" binlerce tesisle konuklarını bekliyor - ANTALYA - Antalya kent merkezi ve sahil kesimlerinin havadan görüntüleri - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ile röportaj"Turizmin başkenti" binlerce tesisle konuklarını bekliyor - Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya 'da 44'ü birinci sınıf tatil köyü, 310'u da beş yıldızlı tesis olmak üzere 805 tesis, yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor - AA ekibinin havadan görüntülediği Antalya , mavi ve yeşilin bütünleştiği doyumsuz manzaralarıyla turistleri büyülüyor - TÜROFED Başkanı Ayık: - "Konaklama tesislerimiz çok genç tesisler. Donanım ve fiziki altyapı olarak konaklama tesislerimiz rekabet ettiğimiz tüm destinasyonlardaki işletmelerden çok daha iyidir" - "Dünyada en iyi fiyat - hizmet uygulaması açısından bakıldığında da Türk otelleri rakipsizdir"ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye'nin "turizm başkenti" Antalya 'da 44'ü birinci sınıf tatil köyü, 310'u da 5 yıldızlı konaklama tesisi olmak üzere 805 tesis, turizme hizmet ediyor.AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, kentte Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almış toplam 805 apart otel, özel tesis, pansiyon, kamping, butik otel, 1, 2, 3, 4 ve 5 yıldızlı otel, birinci sınıf tatil köyü bulunuyor.Söz konusu konaklama tesisleri yaklaşık 590 bin yatakla hizmet sunuyor. Beş yıldızlı oteller, ağırlıklı olarak Kundu, Belek, Kemer, Side, Manavgat ve Alanya bölgelerinde yer alıyor. Antalya 'da Nisan 2018 rakamlarına göre, 5 yıldızlı 310 otel, 44 birinci sınıf tatil köyü, 4 yıldızlı 200 otel, 3 yıldızlı 108 otel, 2 yıldızlı 39 bakanlık belgeli otel bulunuyor. Kalanları da apart otel, pansiyon, özel tesis ve kamping alanından oluşuyor. Bunların yanı sıra yine bakanlık belgeli 12 de golf tesisi mevcut.Bu rakamlara şehir merkezli, ilçe ve beldelerdeki "belediye belgeli" tesisler dahil değil.Türkiye'nin 81 ilinde toplam 4 bin 210 bakanlık belgeli konaklama tesisi bulunuyor. Buna göre Türkiye genelindeki konaklama tesislerinin yüzde 19,12'si Antalya 'da yer alıyor. - "Dünyadaki en genç tesisler"Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya 'daki konaklama tesislerinin dünyadaki hemen hemen en genç tesisler olduğunu söyledi.
Ayık, "Konaklama tesislerimiz çok genç tesisler. Donanım ve fiziki altyapı olarak konaklama tesislerimiz rekabet ettiğimiz tüm destinasyonlardaki işletmelerden de çok daha iyidir. Dünyada en iyi fiyat - hizmet uygulaması açısından bakıldığında da Türk otelleri rakipsizdir. Konaklama tesislerimizin kalitesi ve hizmet kalitemiz bizim turizmde en büyük avantajlarımızdan bir tanesidir." dedi. TÜROFED Başkanı Ayık, Türkiye'nin genel anlamda yaz destinasyonu olduğunu, bu nedenle Antalya ve tüm sahil bölgelerinde kış dönemi turizm tesislerinin yüzde 70'ten fazlasının kapalı olduğunu ifade etti. Kış dönemi hareketliliğinin arzu ettikleri seviyede olmadığını kaydeden Ayık, sözlerini şöyle sürdürdü:"Son yıllarda bir gelişme gözleniyor, çünkü esas amacımız bu kadar kaliteli konaklama tesisleriyle 12 ay turizm yapmak. Bunu yapmak çok kolay değil fakat her geçen yıl biraz daha iyileşme söz konusu."Kış döneminde kapalı olan otellerin nisan ayı itibariyle açılmaya başladığını dile getiren Ayık, Avrupa, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu pazarlarından hareketin de nisan ortasından itibaren başladığını, bu nedenle bu ay sonuna kadar tüm tesislerin açılmış ve tam kapasite hizmet vermeye başlamış olacağını sözlerine ekledi. - AA ekibi havadan görüntülediAA ekibi, yaklaşık 640 kilometre sahil şeridi ile Türkiye'nin denize en fazla kıyısı olan kentlerinden biri olan Antalya 'yı helikopterle havadan görüntüledi.Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya , mavi ve yeşilin bütünleştiği doyumsuz manzaralarıyla turistleri büyülüyor.Özellikle Kemer - Manavgat arasında sahilde 5 yıldızlı otellerin yoğun olduğu kent, sahillerinin güzelliğinin yanı sıra farklı mimari özellikteki tasarım konaklama tesisleriyle de dikkati çekiyor.