Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Turistlere kanunun inceliklerini anlattı - KONYA

Turistlere kanunun inceliklerini anlattı - KONYA

- Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'ndan görüntüler - Ziyaretçilerden görüntüler - Kanun ustası İbrahim Bakım'ın kanun imalatı hakkında sunumuTuristlere kanunun inceliklerini anlattı - Mevlana Kültür Merkezi'nde stant açan kanun ustası İbrahim Bakım, yerli ve yabancı turistlere, yaptığı enstrüman hakkında bilgi verdiKONYA (AA) - Mevlana Kültür Merkezi'nde stant açan kanun ustası İbrahim Bakım, yaptığı enstrümanı yerli ve yabancı turistlere anlattı.Mevlana Celaleddin - i Rumi, vefatının 745. yılında törenlerle anılıyor. Her yıl 7 - 17 Aralık'ta düzenlenen anma törenlerine yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor.Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda yer alan Türk el sanatları ustaları, her gün belirli saatlerde, sanatları hakkında ziyaretçilere sunum yapıyor.Kanun yapım ustası İbrahim Bakım, açtığı stantta yaptığı sunumda, bu enstrümanın, çok hassas bir işçilik gerektirdiğini söyledi.

Kanunun, zaman içerisinde birçok yenilik geçirerek son halini aldığını belirten Bakım, "Ortaya görüntü olarak bir kanun koyabilirsiniz. Ancak doğru yöntemlerle yapılmamışsa, o kanundan doğru sesler çıkmaz." diye konuştu.
Bakım'ın standında yer verdiği kanunlar ve bu enstrümanın imalatında kullanılan araç gereçler, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Yabancı Turist El Sanatları Ziyaretçiler 

İlgili Foto Galeriler
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Kocaelinin Keser Köftesi Markalaşma YolundaKocaelinin Keser Köftesi Markalaşma Yolunda
Konya'da Yeni Obruk OluştuKonya'da Yeni Obruk Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı