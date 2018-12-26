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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Turistler Kapadokya'da karın keyfini çıkardı - NEVŞEHİR

Turistler Kapadokya'da karın keyfini çıkardı - NEVŞEHİR

- Kapadokya'da genel görüntü - Atlı tura katılarak bölgede gezinti yapan turistler - Çocuklarıyla kar üstünde eğlenen turistler - Vadilerdeki güvercinlerden detay - Fransız turist Amina Ben Mechlia ile röportaj - Turist rehberi Hakan Özel ile röportajNEVŞEHİR (AA) - Kar yağışı sonrası beyaz bürünen Kapadokya'da, turistler çeşitli aktivitelerle karın keyfini çıkarıyor.Kar yağışının ardından karla kaplanan peribacaları arasında düzenlenen atlı tura katılan turistler, Kılıçlar, Güllüdere ve Zemi vadisinde gezinti yaptı.Beraberlerinde kızak getiren turistler, peribacaları arasında çocuklarla kaydı, bazıları da kar topu oynadı.Bölgede gezinti yapan Fransız turist Amina Ben Mechlia, Noel tatilini Kapadokya'da geçirmek için Türkiye'ye geldiğini, kar yağışının ardından peribacaları ve doğal oluşumların çok daha ilgi çekici bir görüntü yansıttığını belirtti.
Mechlia, "Birkaç gündür buradayım. Kar yağışı olacağını öğrenmiştik ama bu kadar bir güzellik ortaya çıkacağını düşünmemiştim. Hava soğuk olsa da mutlaka herkesin Kapadokya'yı görmesi gerekir. Burası çok fantastik bir yer." dedi.
Tunuslu turist Donia Hajouni ise Kapadokya'ya ilk kez geldiğini ve bölgedeki doğal güzelliklere hayran kaldığını kaydetti.
Hajouni, "Kapadokya'ya ilk kez geliyorum ama daha önce fotoğraflarını görmüştüm. Ancak, buraya geldiğimde çok farklı bir boyutla karşılaştım. Kapadokya kesinlikle mükemmel bir turistik alan." diye konuştu.
Bölgeye gelen turistlere eşlik eden turist rehberlerinden Hakan Özel de her mevsim farklı bir manzara yansıtarak ziyaretçilerinin beğenisini toplayan Kapadokya'nın beyazla kaplanmasının turistleri memnun ettiğini dile getirdi.Özel, eşlik ettiği turist kafilesindeki çeşitli ülke vatandaşlarının bölgenin kültürel ve doğal zenginlikleri ile ilgili övgülerini kendisiyle paylaştıklarını sözlerine ekledi.

Yazla Turist Kafilesi Kar Topu Ziyaretçiler Kar Yağışı 

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