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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tunus'ta yüzbinlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı - KAYRAVAN

Tunus'ta yüzbinlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı - KAYRAVAN



: - Kayravan'daki Ukbe bin Nafi Camii'nde düzenlenen Mevlid Kandili kutlamaları - Mevlid Kandili kutlamalarına katılan Tunus lular - Kutlamalar kapsamında caminin duvarına yansıtılan ışık gösterisi Tunus 'ta ülke içi ve dışından yüzbinlerce kişi Kuzey Afrika'daki İslam'ın ilk mabedlerinden Ukbe bin Nafi Camii'ne Mevlit Kandili için akın etti.Kente gelen yüzlerce otobüs arasında başkent Tunus 'tan Kayravan'a gelen kadın ziyaretçilerin organizatörü Naime Hamaydi ise Mevlit Kandili kutlamalarına katılmak için Kayravan'a geldiklerini kaydetti.
Mevlit Kandili Törenleri Organize Komitesince, bu yılki kutlamalara yaklaşık bir milyon kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Kültürel, sanatsal ve tasavvufi etkinliklerin yoğun şekilde icra edildiği programlarda ayrıca çeşitli dini musiki grupları için yarışmalar düzenlendi.
Mevlit Kandili'nde ayrıca hafızlardan başarılı olanlara ödüller verildi.
Hicri 50'nci yılda inşa edilen Kayravan'daki Ukbe bin Nafi Camii, Kuzey Afrika İslami mimarisinin ilk seçkin örneklerinden biri olmasıyla dikkati çekerken, geleneksel ve tarihi çevresiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözde merkezlerinden biri olma özelliğini koruyor.

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