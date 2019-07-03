TRT 'Geleceğin İletişimcilerini' ödüllendirdi - İSTANBUL
TRT "Geleceğin İletişimcilerini" ödüllendirdi - İSTANBUL - Ödül töreninden görüntüler - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in konuşması - AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun konuşması - Ödüllerin takdim edilmesi - TRT 5. Geleceğin İletişimcileri Yarışması ödülleri ,TRT'nin Tepebaşı Stüdyosu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: - "Teknolojinin yanında hayatı, insanları anlamaya ve okumaya çalışmalıyız. Teknoloji değişse de hikayeler hep anlatılmaya devam edecek, gazetecilik ve özgün içerikler hiç olmadığı kadar hayati olacaktır" - "Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması' gençleri yüreklendirmek, üretmeye teşvik etmek, yeni teknolojilere adapte etmek ve hikaye anlatım dilinizi geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz bir etkinliktir" - AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu: - "Tüm eserleri izledim, internet haberlerinin tamamını okudum, radyo yayıncılığının tamamını dinledim. Bütün arkadaşlarımızı gerçekten kutluyorum. Yeni iletişimciler, genç iletişimciler olarak kendilerine güzel bir meslek hayatı diliyorum"İSTANBUL (AA) - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, teknolojinin yanında hayatı da anlamaya çalışmak gerektiğini belirterek, "Teknoloji değişse de hikayeler hep anlatılmaya devam edecek, gazetecilik ve özgün içerikler hiç olmadığı kadar hayati olacaktır." dedi.
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