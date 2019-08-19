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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tripolis'te anıtsal çeşme bulundu - DENİZLİ

Tripolis'te anıtsal çeşme bulundu - DENİZLİ

- Tripolis Antik Kent detay - Kazı çalışmasından detay - Antısal çeşmenin dışından detay - Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman konuşma - Tripolis'te anıtsal çeşme bulundu - Buldan'daki Tripolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen anıtsal çeşme ortaya çıkartıldı - Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman: - "Bu yıl yaptığımız kazılarda kentin merkezi konumunda yer alan ve mükemmel seviyede korunmuş 32 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde 'U' planlı anıtsal çeşme bulduk" - "Çeşmenin Roma İmparatoru Hadrianus onuruna yapılmış olduğunu, ele geçirilen yazıtlar dahilinde düşünüyoruz"DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli 'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti kazılarında milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen anıtsal çeşme bulundu.Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 kişilik ekiple 7 yıldır çalışma yaptıkları antik kentte önceki yıllarda ortaya çıkarılan yerlerin restorasyonuna devam ettiklerini belirtti.
Duman, çalışmalarda geçmiş dönemlerde meydana gelen deprem ve ardından yaşanan erozyonla oluşan toprağı kademeli olarak temizlediklerini dile getirdi. - Çalışmalar anıtsal çeşmede yoğunlaştıAntik kentte 2013'de tespit edilen konut alanında kazılara devam edildiğini, buradaki zeminde bulunan mozaikleri koruma altına aldıklarını belirten Duman, şöyle konuştu:"Bu yıl yaptığımız kazılarda kentin merkezi konumunda yer alan ve mükemmel seviyede korunmuş 32 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde 'U' planlı anıtsal çeşme bulduk. Oldukça etkileyici bir cepheye sahip çeşmenin antik dönemin dinsel inançları doğrultusunda kentte tapınım gören çeşitli tanrı ve tanrıçaların yanı sıra dönemin önemli yöneticilerinin ve eşlerinin heykelleriyle süslendiği ortaya çıkartıldı."Çeşmenin 2. yüzyıla tarihlendiğini, mermer cephenin 3 katlı düzenli olduğu ve yazıtlar ile heykellerin devasa havuzun içerisinde yıkılmış konumda bulmayı düşündüklerini ifade eden Duman, şu bilgileri verdi:"Çeşme alanında mermer, granit ve traverten sütunlarının olduğunu gördük. Çeşmenin, Roma İmparatoru Hadrianus onuruna yapılmış olduğunu ele geçirilen yazıtlar dahilinde düşünüyoruz. Çeşme, imparator adına yapıldığı için farklı coğrafyalardan taşlar getirilmiş. Bunlardan birisi de Mısır'ın Aswan ocaklarından geldiğini düşündüğümüz bir granit."Yapının benzerinin çok olmaması nedeniyle de değerli bir buluntu olduğuna dikkati çeken Duman, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu anıtsal ve devasa büyüklükteki çeşme, sıcak yaz günlerinde kent sakinlerinin serinlemesine yardımcı olmuş ayrıca şehrin refah düzeyinin oldukça yüksek olduğunu göstermek için de çeşme ve diğer havuz gibi bölümlerinde zengin görünümlü taş süslemeciliği yapılmış. Böylece kente dışarıdan gelen kişilere, bu ihtişamlı yapı sayesinde kentin zenginliği anlatılmış.Anıtsal çeşmede dini ritüel yapıldığını düşünmüyoruz. Ancak çeşmenin 15 metre yüksekliğe sahip cephesinde, kentin dinsel inançları doğrultusunda tanrı ve tanrıça heykellerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu çeşmenin önünde bulunan süs havuzunu da günümüz şehir meydanlarındaki görsel amaçlı yapılmış süs havuzlarına benzetebiliriz."

Restorasyon Yaz Günleri Ocaklar Erozyon Muhabir 

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