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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Toy kuşları için bin 550 kilometre pedal çevirdi - MUŞ

Toy kuşları için bin 550 kilometre pedal çevirdi - MUŞ

- Ali Fuat Gülşen’in bisiklet turunun drone görüntüleri - Ali Fuat Gülşen’in rampayı bisikletle çıkışı ve inişi - Aktivistin yolda bisikleti ile ilerleyişi - Ali Fuat Gülşen’in mamp kurma görüntüleri - Aktivist Ali Fuat Gülşen'in açıklamasıToy kuşları için bin 550 kilometre pedal çevirdi - Yalova'da yaşayan 62 yaşındaki Ali Fuat Gülşen, nesli tükenmekte olan toy kuşlarına dikkati çekmek için bin 550 kilometrelik yolu bisikletiyle katederek, memleketi Muş 'a ulaştıMUŞ (AA) - Yalova'da ikamet eden 62 yaşındaki Ali Fuat Gülşen, nesli tükenmekte olan toy kuşlarına dikkati çekmek için bin 550 kilometre bisiklet sürerek, Muş 'a geldi.Bisikletle 20 gün önce Yalova'dan yola çıkan Gülşen, yorucu bir yolculuğun ardından memleketi Muş 'a ulaştı.Gülşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, nesli tükenmekte olan toy kuşlarına dikkati çekmek için böyle bir faaliyet gerçekleştirdiğini söyledi.

Günde yaklaşık 70 kilometre pedal çevirdiğini anlatan Gülşen, şunları kaydetti:"Toy kuşlarının sayısını araştırdım ve oldukça azaldıklarını gördüm. Ben de farkındalık oluşturmak için Yalova'dan Muş 'a bin 550 kilometre pedal çevirdim. Seneye Muş 'un kültürel ve tarihi yerleri için de pedal çevireceğim. Yolculuk yaptığım yerlerde beni misafir ettiler. Bazen de kamp kurdum. Kar yağdı, yağmur yağdı, rampalar vardı ama çok güzel bir yolculuk oldu."

İsaf Farkındalık Bisiklet Turu Bisiklet 

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