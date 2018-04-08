'Toplu gitar çalma' dünya rekoru denemesi (2) - ADANA
"Toplu gitar çalma" dünya rekoru denemesi (2) - ADANA - Konser alanının drone ile görüntüler"Toplu gitar çalma" dünya rekoru denemesi - Adana 'da 6. Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Toplu gitar çalma" rekor denemesi gerçekleştirildi - Guinness Rekorlar Merkezi denetiminde gerçekleştirilen etkinlikte, yeterli sayıya ulaşılamaması nedeniyle rekor kırılamadıADANA (AA) - Adana 'da 6. Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Toplu gitar çalma" rekor denemesi yapıldı.Guinness Rekorlar Merkezi denetiminde, Beyazevler Çamlık'ta gerçekleştirilen etkinlikte, 2009 yılında 6 bin 346 kişiyle Polonya'ya ait olan toplu gitar çalma rekorunun Adana 'da kırılması hedeflendi.Gitarlarıyla alan giren ve oluşturulan sahnenin önünde bir araya gelen grup, ilk olarak Akdeniz Akşamları şarkısının bestecisi Serhan Kelleözü'nden bu şarkıyı dinledi.Ardından rekor denemesi kapsamında, etkinliğe katılanlar hep birlikte Akdeniz Akşamları şarkısını çalıp söyledi.
Rekor denemesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de gitar çaldı.Rekor, yeterli sayıya ulaşılamaması nedeniyle kırılamadı.Şarkının bestecisi Kelleözü, yeterli sayıya ulaşamasa da güzel bir başlangıç yaptıkları belirterek, katılan herkese teşekkür etti.