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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Topladığı yardımlarla çocuklara mutluluk dağıtıyor - GAZİANTEP

Topladığı yardımlarla çocuklara mutluluk dağıtıyor - GAZİANTEP

- Nur Durusu'nun down sendromlu çocuklarla Hayvanat Bahçesini gezmesi - Durusu'nun sosyal medyayı takip etmesi - Durusu ile röportajTopladığı yardımlarla çocuklara mutluluk dağıtıyor - İstanbul'da bir mobilya mağazasında satış danışmanlığı yapan Nur Durusu, sosyal medya üzerinden topladığı yardımları Anadolu'daki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor - Batman, Kars ve Mardin'deki köy okullarını ziyaret eden Durusu, toplanan yardımları kendi elleriyle teslim ederken, engelli çocuklarla da vakit geçirerek hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor - Durusu:"Bir şeyi isteyerek yapmanız lazım, tabii ki organizasyon yaparken endişelerim oluyor. Geri dönüşü olumlu olduğunda bir sonraki iş için motive ediyor"GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - İstanbul'da yaşayan Nur Durusu, sosyal medya üzerinden topladığı yardımları Anadolu'daki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor ve onlara adeta mutluluk saçıyor.Bir mobilya mağazasında satış danışmanlığı yapan 24 yaşındaki Durusu, iş dışındaki vakitlerini yardım faaliyetlerine ayırıyor. Şu ana kadar Batman, Kars ve Mardin'deki köy okullarını ziyaret eden Nur Durusu, sosyal medya üzerinden topladığı yardımları elleriyle teslim etti.Yardım gönüllüsü Durusu, elinden geldiğince yardım faaliyetlerinde bulunduğunu, amacının insanları mutlu etmek olduğunu söyledi.

Yardım faaliyetlerinde sosyal medyayı aktif olarak kullandığına dikkati çeken Nur Durusu, "Bir dernek ya da vakfa üye değilim. Sosyal medya üzerinden direkt köy öğretmenlerine ulaşıyorum. İhtiyaçlarına göre yardım topluyorum." dedi.
Elinden geldiğince köy okullarını ziyaret ettiğini anlatan Durusu, şunları kaydetti:"Anadolu'daki çocuklarla metropollerdeki çocukları birleştirmeyi amaçlıyorum. Daha önceden de yardımlar yapıyordum. Ama son bir senedir ihtiyaç malzemelerini toplayıp kendim teslim ediyorum. Batman, Kars ve Mardin'deki köy okullarına gittim. Öğretmenlerle sosyal medya üzerinden irtibata geçtim. Bizim ufak gördüğümüz şeyler, oradaki çocuklar için büyük nimet. Sosyal medya bu konuda çok önemli. Bazen yardım etmek isteyenler oluyor ama hayat telaşından fırsatları olmuyor. Onların yardımlarını ulaştırıyorum. Yardımların geri dönüşleri de çok iyi oluyor. Mesela Mardin tarafına kitap yetiştiremiyoruz. Doğu soğuk olduğu için bot, mont gibi kışlık malzemeye çok ihtiyaç oluyor. Çocukların hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Batman'da eğitim gören down sendromlu çocuklarla Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gittik. İnanılmaz mutlu oldular. Onlar mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum. Elimden geldiğince bu organizasyonları devam ettireceğim." - "Yardımın büyüğü, küçüğü olmaz"İsteyerek yardım yaptığı için hiçbir şeyin kendisine zor gelmediğini vurgulayan Nur Durusu, "Bir şeyi isteyerek yapmanız lazım, tabii ki organizasyon yaparken endişelerim oluyor. Geri dönüşü olumlu olduğunda bir sonraki iş için motive ediyor. Yardımın büyüğü, küçüğü olmaz. Az şeylerle çok güzel şeyler yapıyoruz. İnsanlar sosyal medya üzerinden iletişime geçebilirler. Orada fotoğrafları, çocukları görsünler. Bana destek olan iş adamları var, onlara da çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Sosyal Medya Engelli Çocuk Öğretmenler Öğretmen Mobilya Mağazası 

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