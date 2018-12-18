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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
TCMB Sanat Koleksiyonundan 'Bakış' sergisi - BURSA

TCMB Sanat Koleksiyonundan 'Bakış' sergisi - BURSA

TCMB Sanat Koleksiyonundan "Bakış" sergisi - BURSA - Sergiden detay görüntü - Resimlerden detay görüntü - Küratör Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu röportajı TCMB Sanat Koleksiyonundan "Bakış" sergisi - Koleksiyondan derlenen 26 sanatçıya ait eserler sanatseverlerle buluştuBURSA (AA) - Bursa 'da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sanat Koleksiyonundan derlenen eserlerden oluşan "Bakış" adlı resim sergisi açıldı.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) müze galeri alanındaki serginin açılışında konuşan küratör Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, serginin 15 Ocak'a kadar ziyaret edilebileceğini söyledi.

Serginin ilkini Malatya'da açtıklarını anlatan Pelvanoğlu, "Bakış" resim sergisinin TCMB koleksiyonundan bir seçki olduğunu ifade etti.
Pelvanoğlu, sergide 26 sanatçıdan 29 eser bulunduğunu aktararak, "Sergi, 'Tabiat - ı Temaşa Geleneği ve Osmanlı Resminde Doğanın Yorumu', 'Modernizmin Biçim Dili: Cumhuriyet Dönemi'nin Geç Kübizm ve Art Decosu', 'Paris Ekolü ve Türkiye'de Soyutun İnşası', '1968 Kuşağı Sanatçıları' ve '1980 Sonrası Yeni Arayışlar Yeni Yönelimler' bölümlerinden oluşuyor." diye konuştu.
Sergide, erken Cumhuriyet dönemine ait, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Paris'e giden sanatçıların Türkiye'de de soyut sanatın yaygınlaşmasını sağladıkları zamana ilişkin eserler ile 1980 sonrası sanatçıların farklı arayışlarını gösteren resimler yer alıyor.Sergi, 15 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Küratör Resim Sergisi 

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