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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Tayvan Milli Günü resepsiyonu - ANKARA

Tayvan Milli Günü resepsiyonu - ANKARA

- Tayvan Milli Günü resepsiyonu - Katılımcıların gelişi - Milli marşların okunması - Hacettepe Üniversitesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisi - Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Cheng'in konuşması - AK Pati Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin konuşması - Pasta kesilmesiTayvan Milli Günü resepsiyonu - Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Cheng: - "Şu anda Tayvan ticari bankaları, menkul kıymetler firmaları ve fon yönetimi şirketleri Türkiye'de 4,5 milyar dolar tutarında yatırım yapmışlardır"ANKARA (AA) - Tayvan Milli Günü, Ankara 'da verilen resepsiyonla kutlandı.Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Cheng'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, AK Pati Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, iş adamları, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.
Hacettepe Üniversitesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisinin ardından konuşan Yaser Cheng, Tayvanlı yatırımcıları davet etmek için Türkiye'nin daha fazla çaba sarf etmesini beklediklerini söyledi.

Yaser Cheng, "Şu anda Tayvan ticari bankaları, menkul kıymetler firmaları ve fon yönetimi şirketleri Türkiye'de 4,5 milyar dolar tutarında yatırım yapmışlardır." dedi.

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