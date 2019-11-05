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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Tarlasını süren çiftçi anıtsal ikiz mezar buldu - ADIYAMAN

Tarlasını süren çiftçi anıtsal ikiz mezar buldu - ADIYAMAN

- Mezarın bulunduğu mezra - Merkeze bağlı Mermere köyünde bulunan anıtsal mezarlar - Çiftçi Mustafa Arslan'ın konuşması - Mezarların bulunduğu alan Adıyaman 'da tarlasını süren çiftçi anıtsal ikiz mezar buldu - Müze Müdürlüğü uzmanları mezarların bulunduğu bölgenin tescili için başvuru yapacakADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir çiftçi tarlasını sürdüğü sırada anıtsal ikiz mezar buldu.Merkeze bağlı Mermere köyünde buğday ekmek için traktörle tarlasını süren Mustafa Arslan, iki farklı noktada zeminin açıldığını fark etti.Her ikisi arasında yaklaşık 900 metre mesafe bulunan bölgeleri inceleyen Arslan, zeminin altında, harçla yapılmış, kesme taşlarla örülmüş yapı olduğunu gördü.Durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildiren Arslan, yaptığı açıklamada, "Mezarlarda insanlara ait olduğunu düşündüğümüz kemik parçaları da bulundu." dedi.
Bu arada, yetkililer tarafından anıtsal ikiz mezar olduğu belirlenen yapıların detaylı incelenmesi için çalışma başlatılacağı bildirildi.
Müze Müdürlüğünün, anıtsal mezarların tescillenmesi için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvuracağı öğrenildi.

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