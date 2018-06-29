Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Tarım işçilerinin sıcakla mücadelesi - ŞANLIURFA

Tarım işçilerinin sıcakla mücadelesi - ŞANLIURFA

- Tarım işçilerinin çalıştığı tarladan genel görüntüler - Çalışan tarım işçilerden detay görüntüler - Pamuk tarlasında çalışan Hava Ayaz ve öğrencilerin konuşmalarıTarım işçilerinin sıcakla mücadelesi - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde tarım işçileri, ekmek parası kazanmak için yaklaşık 40 derece sıcakta çalışıyor - Tarım işçisi Hava Ayaz: - "Bütün günümüz güneşin altında geçiyor. Güneşin altında para kazanmak çok zor"ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde tarım işçileri, sıcak havaya rağmen ekmek parası için zorlu bir mücadele veriyor.Sabah erken saatlerde araçlarla tarlalara giden çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan tarım işçileri, yaklaşık 40 derece sıcakta çalışıyor.Beyçeri Mahallesi'nde pamuk tarlasında çalışan Hava Ayaz, sıcak havada tarladaki otları temizleyerek para kazanmaya çalıştıklarını söyledi.

Günlük 30 - 40 lira kazandıklarını belirten Ayaz, "Bir aydır geliyorum, okula açılana kadar çalışmaya devam edeceğim. Hava çok sıcak ve ağabeyimle çalışmaya geldim. Sadece bu iş değil farklı tarlalara da gidiyoruz. Şu an pamuk tarlasındaki zararlı otları çekiyoruz. Bütün günümüz güneşin altında geçiyor. Güneşin altında para kazanmak çok zor. Güneş çok yakıyor korunmak için şapka takıyoruz." dedi.
14 yaşındaki Mehmet Fatih Ayaz da okul harçlığını çıkarmak için tarlaya çalıştığını aktararak "Hava çok sıcak, ailemle birlikte geldim. Günlük 42 lira kazanıyorum. Ot biçme işi zor fakat dayanmaya çalışıyoruz. Ailemin maddi durumu iyi değil. Onlara yük olmamak için ben de çalışıyorum." diye konuştu.
13 yaşındaki Ramazan Sevcan ise sıcak havada çalışmanın zor olduğuna işaret ederek ailesine yardım ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Pamuk Tarlası Tarım Okul Harçlığı Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı