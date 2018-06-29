Tarım işçilerinin sıcakla mücadelesi - ŞANLIURFA

- Tarım işçilerinin çalıştığı tarladan genel görüntüler - Çalışan tarım işçilerden detay görüntüler - Pamuk tarlasında çalışan Hava Ayaz ve öğrencilerin konuşmalarıTarım işçilerinin sıcakla mücadelesi - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde tarım işçileri, ekmek parası kazanmak için yaklaşık 40 derece sıcakta çalışıyor - Tarım işçisi Hava Ayaz: - "Bütün günümüz güneşin altında geçiyor. Güneşin altında para kazanmak çok zor"ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde tarım işçileri, sıcak havaya rağmen ekmek parası için zorlu bir mücadele veriyor.Sabah erken saatlerde araçlarla tarlalara giden çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan tarım işçileri, yaklaşık 40 derece sıcakta çalışıyor.Beyçeri Mahallesi'nde pamuk tarlasında çalışan Hava Ayaz, sıcak havada tarladaki otları temizleyerek para kazanmaya çalıştıklarını söyledi.
Günlük 30 - 40 lira kazandıklarını belirten Ayaz, "Bir aydır geliyorum, okula açılana kadar çalışmaya devam edeceğim. Hava çok sıcak ve ağabeyimle çalışmaya geldim. Sadece bu iş değil farklı tarlalara da gidiyoruz. Şu an pamuk tarlasındaki zararlı otları çekiyoruz. Bütün günümüz güneşin altında geçiyor. Güneşin altında para kazanmak çok zor. Güneş çok yakıyor korunmak için şapka takıyoruz." dedi. 14 yaşındaki Mehmet Fatih Ayaz da okul harçlığını çıkarmak için tarlaya çalıştığını aktararak "Hava çok sıcak, ailemle birlikte geldim. Günlük 42 lira kazanıyorum. Ot biçme işi zor fakat dayanmaya çalışıyoruz. Ailemin maddi durumu iyi değil. Onlara yük olmamak için ben de çalışıyorum." diye konuştu. 13 yaşındaki Ramazan Sevcan ise sıcak havada çalışmanın zor olduğuna işaret ederek ailesine yardım ettiği için mutlu olduğunu söyledi.