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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tarihi lahiti sosyal medyadan satmaya çalışan kişi yakalandı - ERZİNCAN

Tarihi lahiti sosyal medyadan satmaya çalışan kişi yakalandı - ERZİNCAN

- Ele geçirilen lahitin görüntüleriTarihi lahiti sosyal medyadan satmaya çalışan kişi yakalandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi sosyal medyadan satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, izinsiz kazı yapan C.U'nun, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi, sosyal medya üzerinden para karşılığı satmak için alıcı arayışı içine girdiği tespit edildi.Bunun üzerine Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saha ve teknik çalışmalar sonucunda C.U'nun ikametini belirledi.Ekipler, uzunluğu 91, genişliği ve yüksekliği 29 santimetre olan lahdi şüphelinin evinin arka bahçesine gömülü vaziyette buldu.Gözaltına alınan C.U hakkında yasal işlem başlatıldı, ele geçirilen lahit ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

Sosyal Medya Uzunlu Lahit Akalan Harekete Geç 

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