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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi Kula evleri Japon belgeselinde - MANİSA

Tarihi Kula evleri Japon belgeselinde - MANİSA

- Tarihi Kula evlerinin havadan drone görüntüleri - Evlerden detay görüntüler - Sokaklarda, tarihi evlerin içinde ve çarşıda çekim yapan Japon prodüksiyon ekibinden görüntüler - Programın yönetmeni Tamotsu Hisao ile röportaj - Belgesel ekibinin rehberi Tanoue Ryoko ile röportajMANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa 'nın Kula ilçesinde 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin bugüne kadar bozulmadan gelen evleri, Japon belgeseline konu oldu.Genelde iki katlı ve avlulu, üst katları sokağa çıkıntılı, üzeri kiremit örtülü olan, özgün ahşap yapısı, alçı ve kalem işi süslemeleriyle geleneksel Osmanlı sanatının başarılı örneklerini sergileyen tarihi Kula evleri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Japonya'daki TBS kanalı da yaklaşık 10 yıldır her cuma günü yayınladığı "Dünyanın Penceresi" adlı programda, bugüne kadar bozulmadan gelen tarihi dokusuyla birçok yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan tarihi evleri tanıtacak.Farklı ülkelerden tarihi şehirlere yer verilen program için ilçeye gelen prodüksiyon ekibi, 3 gün boyunca Kula'nın tarihi evlerini, dar sokaklarını ve çarşısını görüntüledi. - "Sinematografik açından büyük bir görsel zenginlik"Programın yönetmeni Tomatsu Hisao, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japonların, Türkiye ile ilgili daha çok İstanbul ve Kapadokya hakkında bilgi sahibi olduğunu, buraları neredeyse ezbere bildiğini söyledi.

Program ekibi olarak yeni yerleri araştırdıklarını anlatan Hisao, "Dünyanın pencerelerine bakan belgesel tarzında program yapıyoruz. Bu yüzden Türkiye'de, kimsenin bilmediği ama görmeye değer bir yeri, yani Kula'yı seçtik." dedi.
İlçeyi çok beğendiklerini, buranın sinematografik açından büyük görsel zenginlik barındırdığını dile getiren Hisao, şunları kaydetti:"Her şeyden önce Kula'da güçlü bir tarih var. Özellikle geçmişte Türk ve Rum ailelerin bir arada yaşaması ilçeye farklı boyut kazandırıyor. Bunları gezip gördük. Rum ve Türk evlerinden, geçmiş yaşantılarla ilgili çok şey öğrendik. Çok etkilendik, bu birlikte yaşama kültürüne inanamadık. Kula'da gördüğümüz sıcak karşılama bizleri şaşırttı. İnsanların bu kadar misafirperver olabileceğini düşünmemiştik. Kapılar açıldı, herkes çok nazik davrandı. Belgeselde bunu anlatacağım özellikle. Burada kendimizi yabancı hissetmedik, insanların yüzüne bakınca birbirimize benzediğimizi fark ettim."Belgesel ekibinin rehberi Tanoue Ryoko ise programın ülkede geniş izleyici kitlesine sahip olduğunu, gezginler ve tur şirketleri tarafından da takip edildiğini bildirdi.Ryoko, birkaç ay içinde yayınlanacak belgeselin, Kula'ya ciddi bir turizm hareketliliği kazandıracağına inandıklarını ifade etti.

Dar Sokaklar Yabancı Turist Beğendik Yabancı His Ziyaretçiler 

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