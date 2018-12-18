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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Suriyeli yetim çocuklara 'Göçmenler Günü' sürprizi - MERSİN

Suriyeli yetim çocuklara 'Göçmenler Günü' sürprizi - MERSİN

Suriyeli yetim çocuklara "Göçmenler Günü" sürprizi - MERSİN - Sahil Özgürlük Sandalı Derneği'ndeki ziyaretten genel ve detaylar - Dernek üyeleri ve çocuklardan detaylar - Pasta kesimi - İl Göç İdaresi Müdürü Nalan Yetim'in konuşması Suriyeli yetim çocuklara "Göçmenler Günü" sürprizi - Mersin 'de, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında Suriyeli yetim çocuklara oyuncak dağıtılarak pasta kesildiMERSİN (AA) - Mersin 'de, Suriye'deki iç savaşın mağduru yetim çocuklar için 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su ve İl Göç İdaresi Müdürü Nalan Yetim, Suriye'de babalarını kaybeden çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten Sahil Özgürlük Sandalı Derneğini ziyaret etti.Su ve Yetim, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıtarak, anneleriyle sohbet etti. Etkinlikte çocuklar için hazırlanan pastalar da kesildi.Yetim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretin, yapıldığı gün açısından anlamlı olduğunu belirterek, "Çocuklara, kadınlara ulaşabilmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Neşeli bir ortamdı, çocuklar eğlendi. Devletimizin elinin, onların üzerinde olduğunu bir kez daha hissettiklerini düşünüyorum." dedi.

İç Savaş Muhabir Yetim Çocuklar Yetim Çocuk 

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