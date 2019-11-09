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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye'deki çadır kentlerde 21 ton meyve dağıtıldı - HATAY

Suriye'deki çadır kentlerde 21 ton meyve dağıtıldı - HATAY

- Suriye'nin kuzeyindeki çadır kentlerde yaşayan ailelere yardım - İHH yardımı meyve dağıtımından görüntüler - Çocukların meyve poşetlerini taşıması - Çocukların meyve yemesiKİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki çadır kentlerde yaşayan ailelere 21 ton meyve ulaştırdı.İHH Kilis Basın Birimi sorumlusu Yakup Alaca, yaptığı yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab, Cerablus ve Azez kırsalındaki kamplarda barınan ihtiyaç sahibi ailelere destek verildiğini belirtti.
Türkiye'de yaşayan hayırsever çiftçilerin gönderdiği 21 ton meyvenin çadır kentlerde yaşayanlara dağıtıldığını aktaran Alaca, "Yaklaşık 7 bin aileye meyve ulaştırıldı. Başta yetim çocukların ve ihtiyaç sahibi bu çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme vesile olan hayırsever çiftçilerimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Yetim Çocuklar Yetim Çocuk Yazılı Açıklama Çadır Kent 

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