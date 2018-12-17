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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Su canavarları Asi Nehri’ni yeniden istila etti

Su canavarları Asi Nehri’ni yeniden istila etti

Asi Nehri’nde dolan sümbüller

Sağanak Yağış 

-Yeni sümbüllerin gelişi
-Röportaj
--Arşiv Görüntü-

( HATAY )- Suriye’den geldiği tahmin edilen su sümbülleri, Asi Nehri’ni istila etmeye devam ediyor HATAY

- Lübnan’dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri’nde önceki günlerde temizlenen su sümbülleri, nehri yeniden istila etti. Önceki günlerde Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından amfibik araç ve insan gücüyle yapılan çalışmalarda temizlenen su sümbülleri, sağanak yağışların ardından nehri yeniden istila etti. Su canavarı olarak adlandırılan ve Suriye’den geldiği tahmin edilen su sümbülleri, Antakya yakasında köprü direklerine takılarak nehri istila etmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları yeniden başlatması bekleniyor.
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