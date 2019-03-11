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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sokak sanatçısına verilen ceza iptal edildi - İZMİR

Sokak sanatçısına verilen ceza iptal edildi - İZMİR

- cCanlı heykel performans sanatçısı Erdal Çoban'ın açıklamalarıSokak sanatçısına verilen ceza iptal edildi - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazılan rekortmen canlı heykel performans sanatçısı Erdal Çoban'a verilen 153 liralık ceza iptal edildi - Cezayı kesen zabıtalar hakkında işlem başlatıldı - Sanatçı Erdal Çoban: - "Gün içinde belediyeden görevli arkadaşlar beni arayarak zabıtaların kendi başlarına böyle bir iş yaptıklarını, müdürlerinin bu olayın tam tersi doğrultusunda düşündüğünü, cezayı yazan zabıtalar hakkında soruşturma açtıklarını ifade ettiler. Bundan sonra gösteri yaparken karışmayacaklarını söylediler"İZMİR (AA) - İzmir 'de canlı heykel performansı gösterisi yaparken zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazılan rekortmen sanatçı Erdal Çoban'a verilen ceza iptal edildi.Konak ilçesinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde canlı heykel performans gösterisi yapan Çoban'ın dün yanına gelen zabıta ekipleri izin belgesi olup olmadığını sordu.Ekiplerin sorusu üzerine Çoban, performans gösterisinin devam ettiğini, gösterisini tamamlamasının ardından gerekli bilgileri vereceğini söyledi.

Zabıtaların, polis ekiplerine haber vermesi üzerine Çoban, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kordon Ekipleri Zabıta Amirliğine götürüldü ve sanatçıya Kabahatler Kanunu'na göre 153 lira ceza kesildi.Öte yandan Çoban'ın yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşmasının ardından belediyenin tepkiler üzerine cezayı iptal ettiği, zabıtalar hakkında işlem başlattığı öğrenildi. - "Dilencilik suçlamasıyla ceza kesmek istediler"Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sokak Sanatları Atölyesi olarak yaklaşık 11 yıldır hem İzmir 'de hem de dünyanın birçok kentinde gösterilere imza attığını söyledi.

Yaşadığı olayın kendisini çok üzdüğünü belirten Çoban, "Zabıtalar bana dilencilik suçlamasıyla ceza kesmek istediler. Ben ise sokak sanatçısı olduğumu, herhangi bir şekilde ses ve gürültü çıkarmadığımı, çevreye de rahatsızlık vermediğimi söyledim. Ona rağmen Kabahatler Kanunu'na göre bana 153 lira ceza kestiler." dedi.
Çoban, 2013 yılında İzmir 'de bulunan Gündoğdu Meydanı'nda yaptığı 24,5 saatlik canlı heykel performansıyla dünya rekoru kırdığını, Belçika ve Hollanda'dan gelen davet üzerine bu yaz rekorunu 35 saate çıkarmak için çalıştığını ifade etti.
Yaşadığı olay karşısında vatandaşların kendisine destek verdiğini anlatan Çoban, şunları kaydetti:"Gün içinde belediyeden görevli arkadaşlar beni arayarak zabıtaların kendi başlarına böyle bir iş yaptıklarını, müdürlerinin bu olayın tam tersi doğrultusunda düşündüğünü, cezayı yazan zabıtalar hakkında soruşturma açtıklarını ifade ettiler. Bundan sonra gösteri yaparken karışmayacaklarını söylediler."Çoban'a geçen ağustos ayında da Alaçatı Mahallesi'nde izin aldığı bir dükkan önünde yaptığı canlı heykel performansı gösterisi sırasında Çeşme Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle 218 lira ceza kesilmişti.

Sosyal Medya Muhabir Dünya Rekoru Canlı Heykel Polis Ekipleri 

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