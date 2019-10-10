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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sokak kedisiyle tavuğun dostluğu - MUĞLA

Sokak kedisiyle tavuğun dostluğu - MUĞLA

- Kedi ve tavuğun yakın dostluğunu anlatan çekimler - Kümesten görüntülerSokak kedisiyle tavuğun dostluğu - Muğla 'da, bir restoranın kümesindeki yavru kedi ile tavuk görenleri şaşırtıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, aynı kümeste bulunan yavru kedi ile tavuk görenlerin ilgisini çekiyor.Yalıkavak Mahallesi'nde Erdem Alanç'a ait restoranın kümesinde bulunan "Zehra" isimli tavuk, yavru sokak kedisiyle aynı kümeste yaşıyor.Sürekli birlikte dolaşan kedi ile tavuk görenlerin dikkatini çekiyor.Yavru kedi kümesteki diğer tavukların arasında adeta bir kümes hayvanı gibi hareket ediyor.

Çekim Yavru Kedi Sokak Kedisi Hayvan 

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