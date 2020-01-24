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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Sızır Şelalesi Turizme Açılıyor

Sızır Şelalesi Turizme Açılıyor

Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman Röportaj

Bungalov Şelale Allah 

-Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer Röportaj
-Şelale detay
-Drone görüntüsü

( SİVAS ) - SİVAS

- Sızır Şelalesi, Gemerek Kaymakamlığı tarafından yapılacak projeyle birlikte turizme açılıyor. Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman ve Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer Sızır Şelalesinde incelemelerde bulundu. Nayman, şelalenin üst tarafına ve çevresine bungalov evler, oyun parkları ve mesire alanları oluşturmak için düğmeye basıldığını belirtip, “Sızır şelalesi ülkemizin sahip olduğu doğa harikalarından birisi. 2020 ve 2021 yıllarında Sızır Şelalemizin turistik bir mekana çevrilmesi için bir proje başlatmış bulunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda burada, hobbit evleriyle, yürüyüş parkurlarıyla, teleferiğiyle, gezilebilir akvaryumu ve akua parklarıyla görülmeye değer bir turizm noktası oluşturacağız. 2 yıl içerisinde burada yapılacak oteller, konaklama noktaları ve turizm alanlarıyla ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak güzel bir mekan oluşturmaya çalışacağız”dedi.
Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer ise. “İnşallah Sızır’ımızı. Sivas’ımızın en güzide yerlerinden biri olan Sızır Şelalesiyle beraber turizme yönelik güzel çalışmalar yapılacağını inanıyoruz. Sayın Kaymakamıma desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizde her türlü imkanı sağlayarak inşallah güzel bir projeyle Sızır’ı tüm Türkiye’ye tanıtacağız” dedi.
(EA-GF-
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