Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali - ESKİŞEHİR
- Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kortej yürüyüşünden detaylarSivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali - Türkiye'nin yanı sıra 5 ülkeden Eskişehir 'e gelen halk dansları ekipleri, geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturduESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de, bu yıl ikincisi organize edilen Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, "Davet Korteji" ile başladı. Espark Alışveriş Merkezi önünde toplanan, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kore, Hindistan, Makedonya ve Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay Çerkez Cumhuriyeti'nden gelen halk dansları topluluğu üyeleri, temsili Nasreddin Hoca olan Gürbüz Karaca ile birlikte Vilayet Meydanı'na kadar yürüdü.Yürüyüş sırasında temsili Nasreddin Hoca Karaca, vatandaşlara şeker ve balon dağıttı. Halk dansları topluluğu ekipleri de vatandaşlar için gösteriler sundu.Sivrihisar İlçe Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, gazetecilere yaptığı açıklamada, festival boyunca dünyanın pek çok ülkesinden misafirleri ilçelerinde ağırlayacaklarını söyledi.
Nasreddin Hoca'nın dünyanın tanıdığı önemli kişilerden biri olduğunu vurgulayan Yüzügüllü, "Nasreddin Hoca'mızı anmak ve dünyaya anlatabilmek için bir araya geldik. Mizahı ve filozofluğuyla bilinen Nasreddin Hoca'yı en iyi şekilde anmak istiyoruz. Gelmek isteyen herkesi ilçemize davet ediyoruz. Sivrihisar her anlamda bir kültür hazinesi. Bu kültürü misafirlerimize sunacağız." diye konuştu. Sivrihisar ilçesindeki halk dansları ekiplerinin de sahne alacağı ve 1 Temmuz'a kadar sürecek Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde, Mithat Körler, Grup Hababam Fest, Hilal Özgani, Tuğba Yurt ve Koray Avcı gibi isimler de performans sergileyecek.