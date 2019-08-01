Sinema - "Yüzleşme" - İSTANBUL - Filmin fragmanıİSTANBUL - "Yüzleşme"François Ozon'un prömiyeri Berlin Film Festivali'nde gerçekleşen yeni filmi "Yüzleşme"; çocukluk arkadaşı olan Alexandre, François ve Gilles adındaki üç adamın kişisel deneyimlerini, aile ve iş ilişkileri üzerinden ele alarak kıyaslıyor.Travma ve cesaret konularına farklı açılardan yaklaşan filmde Melvil Poupaud, Denis Menochet, Swann Arlaud, Eric Caravaca, François Marthouret, Bernard Verley, Josiane Balasko ve Helene Vincent rol aldı.
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