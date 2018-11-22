Sinema - "Yaz" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Yaz"İSTANBUL (AA) - Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan "Yaz", 1980'lerin Leningrad'ında bir yaz günü başlıyor ve Sovyetler Birliği'nde rock'n roll'un kaderini değiştiren kahramanları mercek altına alıyor.Kirill Serebrennikov'in yönetmenliğini üstlendiği filmde Teo Yoo, İrina Starshenbaum, Roman Bilyk, Anton Adasinsky ve Liya Akhedzhakova oynuyor.Genç müzisyen Viktor, Sovyet müzik tarihinin en popüler gruplarından "Kino"yu kurmanın arifesindedir. Iggy Pop, Talking Heads, Lou Reed, Led Zeppelin, David Bowie'nin ülkede elden ele dolaşan kaçak plakları, rock'n'roll ve blues kültürünün yaygınlaştığının, "Perestroyka"nın yaklaştığının habercisidir. Viktor'un yolu, ülkenin en iyi şarkı yazarlarından, Zoopark grubunun lideri Mike Naumenko ile kesişir. Mike, güzel eşi Natacha ve Victor arasında, şüpheyle dolu bir devrin en umutsuz günlerinde, müzikle yoğrulmuş ve dönemin ruhunu iliklerimize kadar hissettiren bir aşk üçgeni doğacaktır.