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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Robin Hood' - İSTANBUL

Sinema - 'Robin Hood' - İSTANBUL

Sinema - "Robin Hood" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Robin Hood"İSTANBUL (AA) - Black Mirror ve Peaky Blinders gibi dizilerde yönetmenlik yapan Otto Bathurst'un yönettiği Robin Hood, sinemaseverler ile buluşacak. “Kingsman” serisi ile tanınan genç yıldız Taron Egerton’ın başrolünü üstlendiği filmin diğer rollerinde, Jamie Foxx, Tim Minchin, Eve Hewson, Ben Mendelsohn ve Jamie Dornan eşlik ediyor.Senaryosu Joby Harold'a ait olan film macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.Robin Hood'un Haçlı Seferleri'nden dönüşünün sonrası ele alınıyor. Robin Hood, dönüşüyle birlikte yolsuzluk ve kötülük dolu bir Sherwood Ormanı ile karşı karşıya kalır. Robin Hood bir yandan yerel halkın ekonomik sıkıntılarına yardım ederken, bir yandan da Nottingham Şerifi'nin yolsuzluklarıyla savaşır.

Kötülük Yolsuzluk Fragman 

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