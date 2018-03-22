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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Pasifik Savaşı: İsyan - İSTANBUL

Sinema - Pasifik Savaşı: İsyan - İSTANBUL

- Filmin fragmanı"Pasifik Savaşı: İsyan"İSTANBUL - İlki 2013 yılında çekilen "Pasifik Savaşı" filminin devamı niteliğindeki "Pasifik Savaşı: İsyan"ın başrolünde John Boyega var.Yönetmenliğini Steven S. DeKnight'ın gerçekleştirdiği devam filminin oyuncu kadrosunda Scott Eastwood, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Jing Tian, Adriana Arjona, Burn Gorman ve Charlie Day yer alıyor.Macera ve bilim kurgu türündeki, Amerikan yapımı filmin konusu özetle şöyle:"Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, eğitimini bırakıp yeraltı suç dünyasına girmiştir. Ancak, durdurulması zor bir tehdit şehirleri yıkıp dünyaya diz çöktürürken, savaşın gölgesinde yetişmiş, cesur bir pilot nesline liderlik eden ve yıllardır ayrı düştüğü kız kardeşi Mako Mori (Rinko Kikuchi) Jake'e babasının mirasına layık bir şekilde yaşaması için son bir şans verecektir. Yenik düşenler için adalet ararken tek umutları yok edici güçlere karşı dünya çapındaki bir isyanda bir araya gelmektir."

Bilim Kurgu Kız Kardeş Fragman İsyan Uzaylı 

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