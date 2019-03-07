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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Papillon - İSTANBUL

Sinema - Papillon - İSTANBUL

- Filmin FragmanıİSTANBUL - Başrollerinde Steve McQueen ve Dustin Hoffman'ın yer aldığı 1973 yapımlı "Papillon"un yeniden uyarlaması aynı adlı filmde, bu kez başrolleri Charlie Hunnam ve Rami Malek paylaşıyor.Gerçek bir hayat hikayesine dayanan "Papillon", suçsuz olduğu halde mahkum edilen Henri Papillon Charriere ve yüksek güvenlikli hapishanede tanıştığı banker Louis Dega'nın kaçış üzerinden başlayan dostluğu ve firarın imkansız olduğu bu hapishaneden kurtulma çabalarını anlatıyor.Başroldeki Charlie Hunnam ile Rami Malek'e; Tommy Flanagan, Eve Hewson, Roland Moller ve Michael Socha'nın eşlik ettiği yapımın yönetmen koltuğunda Michael Noer oturuyor.

Hapishane Kaçış Hayat Hikayesi 

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