Sinema - Kızım ve Ben - İSTANBUL

- Filmin fragmanı"Kızım ve Ben"İSTANBUL - Murat Gürvardar'ın yönetmenliğini yaptığı, Cemal Hünal, İrem Helvacıoğlu, Zülal Memişoğlu, Enis Aybar, Ayça Kuru, Cengiz Kurtoğlu, Gizem Hatipoğlu ve Ömür Arpacı'nın oynadığı "Kızım ve Ben" izleyiciyle buluşacak.Gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanan film, eşinin evi terk etmesinden sonra hayatın tüm zorluğunu kızıyla beraber göğüsleyen özel harekat polisi bir babanın, yıllar sonra dönüp gelen eşiyle hayatında yeni ve zorlu bir dönemin kapısının aralanması konu ediniyor.Başrollerini Cemal Hünal ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı film, polis haftasında vizyona girecek.