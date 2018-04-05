Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Kızım ve Ben - İSTANBUL

Sinema - Kızım ve Ben - İSTANBUL

- Filmin fragmanı"Kızım ve Ben"İSTANBUL - Murat Gürvardar'ın yönetmenliğini yaptığı, Cemal Hünal, İrem Helvacıoğlu, Zülal Memişoğlu, Enis Aybar, Ayça Kuru, Cengiz Kurtoğlu, Gizem Hatipoğlu ve Ömür Arpacı'nın oynadığı "Kızım ve Ben" izleyiciyle buluşacak.Gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanan film, eşinin evi terk etmesinden sonra hayatın tüm zorluğunu kızıyla beraber göğüsleyen özel harekat polisi bir babanın, yıllar sonra dönüp gelen eşiyle hayatında yeni ve zorlu bir dönemin kapısının aralanması konu ediniyor.Başrollerini Cemal Hünal ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı film, polis haftasında vizyona girecek.

Polis Polis Haftası Beyaz Perde Harekat Polisi Fragman 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Adanalı Şehit Gözyaşlarıyla UğurlandıAdanalı Şehit Gözyaşlarıyla Uğurlandı
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı