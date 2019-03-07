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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Kapan - İSTANBUL

Sinema - Kapan - İSTANBUL

- Filmin FragmanıİSTANBUL - Kudret Sabancı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Kapan", "doğruluk mu cesaret mi?" temalı fakat ucunda ölümün olduğu bir yarışmaya katılan gençlerin hikayesini odağına alıyor.Senaryosu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş'a ait olan filmin başrollerinde Erkan Petekkaya, Kemal Uçar, Öykü Çelik, Ali Gürer, Başak Akbay ve Neslihan Acar oynuyor.

Yarış Cesar 

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