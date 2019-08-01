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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw' - İSTANBUL

Sinema - 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw' - İSTANBUL

Sinema - "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw" - İSTANBUL - Filmin fragmanıİSTANBUL - Jason Statham ve Dwayne Johnson'ın rollerine geri döndüğü "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw", diplomatik güvenlik ajanı Luke Hobbs ve Deckard Shaw'ın; filmin antagonisti Brixton'a karşı ittifak kurmasını ve mücadele edişini konu ediniyor.Brixton rolünde seyirci karşısına Britanyalı oyuncu Idris Elba'nın çıktığı filmin yönetmen koltuğunda David Leitch oturuyor.Senaryosu Chris Morgan tarafından kaleme alınan filmin son bölümünün görüntü yönetmenliğini Jonathan Sela yaptı.

Diplomat Fragman Nathan 

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