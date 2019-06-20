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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Güller- İSTANBUL

Sinema - Güller- İSTANBUL

- Fragman"Güller"İSTANBUL - Mehmet Gün'ün yönettiği "Güller", 28 Şubat döneminin bir köyde nasıl yaşandığını, 12 yaşındaki Ali Osman'ın gözünden aktarmaya çalışıyor.Senaryosunu Murat Bozkurt, Serdar Arslan ve Ercan Ergenekon'un yazdığı filmde Emirhan Can Ala, İbrahim Kalkan, Nail Demir, Deniz Oral ve Zeynep Aytek Metin rol aldı.

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