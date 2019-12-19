Sinema - Eşek Kral - İSTANBUL

- Filmin FragmanıİSTANBUL - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek. - "Eşek Kral"Aziz Jindani'nin yönettiği animasyon yapım "Eşek Kral"; maceraperest ve hayal gücü kuvvetli bir eşek olan Mangu'nun, çıktığı yolculukta kendini bir anda kralın veliahtı olarak bulmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.
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