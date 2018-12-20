Sinema - "Bumblebee" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Bumblebee"İSTANBUL (AA) - Transformers serisinin sevilen karakterlerinden Bumblebee'yi odağına alan film, 1987 yılında kaçak durumundaki Bumblebee ile onu bir hurdalıkta bulan Charlie'nin hikâyesini ele alıyor.1987 yılında kaçak olan Bumblebee, Kaliforniya'daki küçük bir sahil kasabasında bir hurdalığa sığınır. 18 yaşına girmek üzere olan ve dünyadaki yerini keşfetmeye çalışan Charlie (Hailee Steinfeld), savaştan yaralanmış ve zarar görmüş olan Bumblebee'yi bulur. Charlie, Bumblebee'yi yeniden canlandırdığında kısa sürede onun sıradan bir sarı VW aracı olmadığını anlar.