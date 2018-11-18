Sığırcık kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı İzle

--Arşiv-

-Çeşnigir Köprüsü'nün drone görüntüsü



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale'de gökyüzünü kaplayan sığırcık sürüleri görenleri kendine hayran bıraktı. Sığırcık kuşlarının yaptığı muhteşem gösteriyi 55 yıllık fotoğrafçı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kırıkkale’de Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan ve 13. yüz yılda yapılan Çeşnigir Köprüsü üzerine gökyüzünü kaplayan sığırcık sürüleri görsel şölen oluşturdu. Adeta gökyüzünde dans eden kuşlar, izleyen vatandaşları hayran bıraktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tarihi köprüyü görüntülemek için gelen 55 yıllık fotoğrafçı Zeynel Yeşilay, kuşların dansını görür görmez cep telefonuyla kaydetti.



