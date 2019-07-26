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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - ŞANLIURFA

Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - ŞANLIURFA

- Balıklıgöl Yerleşkesinde gezen vatandaş görüntüsü - Parklarda oturan vatandaşlardan detay - Kanala giren çocuklardan genel ve detay görüntü - Mustafa Yılmaz ile röportajSıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Şanlıurfa 'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar, gölgelik alan ve parklarda serinlemeye çalışıyorŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor.Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü şehirler arasında bulunan kentte, sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.Hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde 40 dereceği aştığı kentte Şanlıurfa lılar, güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya çalışıyor.Dışarıya çıkanlar ise parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.Kent merkezindeki bazı çocuklar süs havuzlarında, kırsal mahallelerdekiler ise tehlikeye aldırmadan sulama kanallarında serinledi.Manisa'dan kenti gezmeye gelen Mustafa Yılmaz, havanın çok bunaltıcı olduğunu söyledi.

Mümkün olduğunca gölgelik alanları tercih ederek tarihi kenti gezdiklerini anlatan Yılmaz, "Hakikaten hava sıcaklığı insanı ciddi manada terletiyor, bunaltıyor. Her şeye rağmen Şanlıurfa beklediğimden çok daha güzel bir kent. Dinlene dinlene, yavaş yavaş geziyoruz. Bu bölgeye geleceklerin ilkbahar ve sonbahar aylarında gelmesini öneriyorum." dedi.
- KilisYılın en sıcak günlerini yaşayan Kilis'te de sıcaklık gölgede 36 derece ölçüldü.Bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da havuzlarda serinlemeye çalıştı.Meteoroloji yetkilileri bölgede etkili olan sıcak havanın önümüzdeki günlerde birkaç derece da artacağını tahmin ediyor.

Hava Sıcaklığı Gölgeli Sonbahar 

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