Sevgi evleri çocuklarına bağlama öğretiyor - ORDU

- Bağlama çalan çocuklardan detay - Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Ender Oy ila röportaj - Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile röportaj - Sabancı Sevgi Evleri’nde kalan çocuklardan İsmail Güven ile röportajSevgi evleri çocuklarına bağlama öğretiyor - Ordu 'nun Ünye ilçesinde görev yapan bilgisayar öğretmeni Ender Oy, Ünye Kültür ve Musiki Derneğinin enstrüman desteğiyle sevgi evlerinde kalan çocuklara gönüllü olarak bağlama dersi veriyor - Öğretmen Ender Oy:"Yaptığım gönüllü işle çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyorum" - Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney:"Bizler istiyoruz ki çocuklarımız sosyal, kültürel, sportif olmak üzere her alanda geleceğe hazırlansınlar ve müzik, sanat da bunun en önemli ayaklarından biri"ORDU (AA) - HACER ÖZTÜRK - Ordu 'nun Ünye ilçesinde görevli bilgisayar öğretmeni Ender Oy, sevgi evlerinde kalan çocuklara bağlama eğitimi veriyor.Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Oy, hobi olarak çaldığı bağlamayı sevgi evlerinde kalan çocuklara öğretmeye karar verdi.Bunun üzerine Ünye Sabancı Sevgi Evleri'nin bir odasında hazırlanan bölümde hafta sonları 10 çocuğa eğitim vermeye başlayan Ender Oy, bir adet bağlamanın yetersiz kalması üzerine Ünye Kültür ve Musiki Derneğine başvurdu.Dernek yönetiminin 8 bağlamayla destek verdiği kursa 3 aydır devam eden çocuklar, bu sayede hem hafta sonlarını değerlendiriyor hem de müzikle sosyalleşerek özgüven kazanıyor.Ender Oy, yaptığı gönüllü işle çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.
Hafta sonları Ünye Sevgi Evleri'nde, yaşları 8 ile 12 arasında değişen 10 çocuğa bağlama çalmayı öğrettiğini anlatan Oy, "3 aydır bu eğitimi veriyoruz. Başlangıçta 2 bağlamamız vardı. Daha sonra Ünye Kültür ve Musiki Derneği ile iletişim kurduk, sağ olsunlar bize 8 bağlama verdiler. Şimdi 10 bağlamamız var. Kurumdaki arkadaşlar da bize yardımcı oldular, bu odayı tahsis ettiler ve burayı düzenlediler." dedi. Ender Oy, yetenekli, çalışınca başarı sağlayacak öğrencileri olduğuna işaret ederek, görev yaptığı okuldaki gönüllü öğrencilerden de destek aldığını, liseli gençlerin böyle bir faaliyette görev almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise sevgi evlerinde kalan çocukların sosyal ve kültürel faaliyetlere ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin herkese örnek olması gerektiğini kaydetti. - "Hep beraber onları dinleyeceğiz"Gönüllü öğretmen Ender Oy ile Ünye Kültür ve Musiki Derneğinin katkılarının takdire şayan olduğunu vurgulayan Güney, "Bizler istiyoruz ki çocuklarımız sosyal, kültürel, sportif olmak üzere her alanda geleceğe hazırlansınlar ve müzik, sanat da bunun en önemli ayaklarından biri. İnanıyorum ki bu çalışmaların neticesinde değerli yavrularımız çok kısa süre sonra konserler verecek ve bizler hep beraber onları dinleyeceğiz." diye konuştu. Ünye Sevgi Evleri Müdür Yardımcısı Cihan Güneş de müzik ve sosyal etkinliklerin çocukların gelişimine olumlu katkısı olduğuna işaret ederek, "Çocuklarımız müzikle kendilerini gösterebilme imkanına sahip oluyor. Bu da çocukların öz güvenlerinin gelişmesini, hem okulda hem de sosyal hayatta daha başarılı olmalarını sağlıyor." şeklinde konuştu. Ünye Kültür ve Musiki Derneği Başkanı Selçuk Ürer, Enver öğretmenin bu çalışmasını duyduklarında çok mutlu olduklarını dile getirerek, dernek olarak 8 bağlamayla hem öğretmenin çabasına hem de çocuklara destek olduklarını söyledi.
Bağlama kursuna katılan 11 yaşındaki İsmail Güven, bağlama çalmayı sevdiğini belirterek, "Bağlama bizim için bir neşe. Biz bununla vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz. Hocamız hafta sonları geliyor, bize burada ders veriyor, bizimle ayrı ayrı ilgileniyor." ifadesini kullandı.