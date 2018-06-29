Seradan golf sahasına - ANTALYA

- Golf antrenmanından detay görüntüler - Seradan detay görüntüler - Golf Milli Takımı Bölge Antrenörü ve National Golf Akademisi Genel Müdürü Bekir Kara röportajı - Akademide eğitim alan 17 yaşındaki Melike Kurucan röportajı - Hatice Kübra Ertan röportajı - Milli sporcu Mutlu Güner röportajıSeradan golf sahasına - Antalya 'da 12 yıldır eğitim verilen yaklaşık bin çocuktan milli takıma kadar yükselen 23 golfçü yetişti - Sabahları ailelerine seralarda yardım eden çocuklar, öğleden sonraları yeşil sahalarda golf sahalarında vuruş yapıyor - Milli Takım Bölge Antrenörü Bekir Kara:"Şu anda Golf Milli Takımı'nın yüzde 70'ini oluşturuyoruz" - Serada çalışan golfçü Melike Kurucan:"Bir yandan ev işlerinde, serada anneme yardım ediyorum, bir yandan da golfe geliyorum" - Golfçü Hatice Kübra Ertan:"Ailem golf oynamaya devam etmemi istiyor"ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya 'da 12 yıldır eğitim verilen maddi imkanları kısıtlı ailelerin çocuklarından milli takıma kadar yükselmeyi başaran 23 golf sporcusu yetişti Antalya 'nın golf sporuyla özdeşleşen ve dünyanın sayılı golf turnuvalarına ev sahipliği yapan Belek Turizm Merkezi'nde faaliyetini sürdüren Regnum Carya Golf Hotel bünyesindeki National Golf Akademisinde, dar gelirli ailelerden seçilen 45 çocuğa golf sporunun incelikleri öğretiliyor.Eğitim gören 6 - 22 yaş grubundaki çocuk ve gençler, sabahları ailelerine seralarda yardım ederken, haftanın 3 günü öğleden sonraları golf sahalarında vuruş yapıyor.Akademide 12 yılda eğitim alan yaklaşık bin çocuk arasından bugüne kadar 23 sporcu milli takıma seçilmeyi başardı.Golf Milli Takımı Bölge Antrenörü ve National Golf Akademisi Genel Müdürü Bekir Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara golf eğitimini 2006 yılında başlattıklarını belirterek, eğitime ilk olarak golf kulübünde çalışan işçilerin 12 çocuğunun katıldığını söyledi.
İlk yıl çalışmanın başarılı olması üzerine çevre köylerde yaşayan çocukları da bu grubun içine kattıklarını anlatan Kara, 2008 yılına gelindiğinde Serik ilçesinden ve Çocuk Esirgeme Kurumundan çocukların katılımıyla eğitim görenlerin sayısının 80'in üzerine çıktığını belirtti. Kara, çocuklara golf eğitiminin yanı sıra oturmasını, kalkmasını, giyinmesini, yabancı dil eğitimi ve yaz döneminde Kur'an - ı Kerim dersleri de verdiklerini vurgulayarak, "Buradaki çocukların hedefi ileride Avrupa, dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek. Bugüne kadar çocuklarımızdan bir kuruş dahi almadık." diye konuştu. Kara, şu anda İspanya'da devam eden Akdeniz Oyunları'nda 1, Slovenya'daki Gençler Avrupa Golf Şampiyonası'nda 2 ve Danimarka'daki Avrupa Turu'nda 1 oyuncularının yarıştığına işaret etti.Kara, projenin çok başarılı olduğunu dile getirerek, "Şu anda Türk Golf Milli Takımı'nın yüzde 70'ini oluşturuyoruz. İnşallah oyuncularımız tecrübe kazandıkça daha da iyi noktalara gelecek." dedi. - Önce sera sonra golf sahasıAkademide eğitim alan 17 yaşındaki Melike Kurucan, 8 yıl önce golfe başladığını belirterek, annesinin çiftçi, babasının ise esnaf olduğunu söyledi.
Sabahları erkan kalkıp annesine gerek ev işlerinde gerekse de serada ekip biçme işlerinde yardımcı olduğunu anlatan Melike, "Öğleden sonra saat 15.00'te golf eğitimine geliyorum. Saat 19.00'dan sonra da babam gelip alıyor. Tabi aynı anda okul ve sera işi zor oluyor. Bir yandan ev işlerinde, serada anneme yardım ediyorum, bir yandan da golfe geliyorum. Hepsini aynı anda idare etmeye çalışıyoruz. İnşallah sonunda güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.Anne ve babasına serada yardımcı olan 13 yaşındaki Hatice Kübra Ertan 6 yıldır golf oynadığını kaydetti. Golf ile serada çalışma saatlerinin çakışmamasına dikkat ettiklerini, ancak çakışması durumunda golf eğitimine geldiğini dile getiren Hatice Kübra, "Ailem golf oynamaya devam etmemi istiyor." diye konuştu. - "Çocuklar için önemli bir proje"Babasının National Golf Kulübünde çalışması sayesinde 2007 yılında golfe başladığını dile getiren 23 yaşındaki milli sporcu Mutlu Güner de ilk başladığı günden beri bu sporu sevdiğini anlattı.Mutlu Güner, 2013 yılında Türkiye gençler şampiyonluğu, 2014 ve 2017 yılları Türkiye şampiyonluğunun bulunduğunu ifade ederek, "Başlatılan proje, çevredeki çocuklar için önemli. Golf sporunu herkesin oynamasını sağlıyor. Golf, imkan sağlanırsa her yaştan insanın yapabileceği bir spor." diye görüş belirtti. Mutlu, Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulundan mezun olduktan sonra kendisi gibi akademide eğitim alan çocuklara antrenörlük yapmaya başladığını kaydetti.