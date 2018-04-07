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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Selçuklu ve Osmanlı eserleri restore ediliyor - KONYA

Selçuklu ve Osmanlı eserleri restore ediliyor - KONYA

- Drone ile Alaeddin Cami ve Kılıçarslan köşkü restorasyon görüntüleri - Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahimGenç'in açıklamalarıSelçuklu ve Osmanlı eserleri restore ediliyor - Konya , Karaman, Aksaray'da "ecdat yadigarı" cami, han ve türbe gibi eserler, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyon ve onarım çalışması ile yeniden ihya ediliyor - Vakıflar Bölge Müdürü Genç: - "Önemli eserlerin çoğu restorasyon kapsamında ele alınmış durumda. Bu eserlerin periyodik bakımlarını sürekli olarak yapıyoruz. Her yıl üç ilde 80 - 90 civarında restorasyon çalışmamız muhakkak oluyor. Bu yıl yapılacak 30 ihale ve denetimini üstlendiklerimizle beraber 140 eserin bakım ve onarımı yapılmış olacak"KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya ve çevresindeki Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapılar, aslına uygun restorasyon çalışmalarıyla adeta küllerinden doğuyor. Konya , Karaman ve Aksaray'da, yıllara meydan okuyan "ecdat yadigarı" eserlerde, kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla restorasyon ve onarım çalışmaları yapılıyor.Tarihi cami, han, hamam ve türbe gibi yaklaşık 90 eser, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje ve restorasyon çalışmalarıyla yenileniyor. Ayrıca 2003 yılından bu yana Konya 'da 190, Karaman'da 43, Aksaray'da 22 ecdat yadigarı eser restore edildi.Ilgın'daki Çukur Cami, Akşehir İmaret Camisi, Doğanhisar Ulu Cami, Bozkır Ulu Cami gibi birçok eser, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilerek adeta ilk günkü halini alıyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Beyşehir'deki Eşrefoğlu Camisi, Selçuklu dönemine ait en önemli eserlerden olan ve avlusunda Selçuklu hükümdarlarının kabirlerinin bulunduğu Alaaddin Camii ve Osmanlı dönemine ait mimarisiyle göz kamaştıran Şerafettin Camii başta olmak üzere önemli eserlerde ise onarımlar devam ediyor. - Üç ilde restorasyon çalışmaları sürüyor Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç ilde ecdadın emaneti tarihi eserlerde onarım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

İhalesi yapılacak 30 eserle birlikte 2003 yılından bu yana yaklaşık 500 eserin restorasyon uygulamasının ve projelerinin yapıldığını dile getiren Genç, önemli olan tüm eserlerin projelerini de bitirmek üzere olduklarını anlattı.Genç, birçok eserin bakım ve onarımını kesintisiz olarak devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:"Önemli eserlerin çoğu restorasyon kapsamında ele alınmış durumda. Bu eserlerin periyodik bakımlarını sürekli olarak yapıyoruz. Her yıl üç ilde 80 - 90 civarında restorasyon çalışmamız muhakkak oluyor. Bu yıl yapılacak 30 ihale ve denetimini üstlendiklerimizle beraber 140 eserin bakım ve onarımı yapılmış olacak. Zaman zaman belediyelerimizin ve çeşitli kurumların da bizden talepleri oluyor. Bunları da kırmamak adına yardımcı oluyoruz."Amaçlarının, ecdat yadigarı tüm eserleri geleceğe aktarmak olduğunu ifade eden Genç, bunun için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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