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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sekiz asırlık çivisiz camide Mehmetçik için dua ettiler - SAMSUN

Sekiz asırlık çivisiz camide Mehmetçik için dua ettiler - SAMSUN

- Tarihi camide Mehmetçik için dua - Göğceli Camisi'nden görüntüler - Kur'an - ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiSekiz asırlık çivisiz camide Mehmetçik için dua ettiler - Samsun 'da 8 asır önce çivi kullanılmadan inşa edilen Göğceli Camisi'nde Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, dua edildiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde, çivi kullanılmadan ahşaptan yığma tekniğiyle inşa edilen sekiz asırlık Göğceli Camisi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, dua edildi.Hasbahçe Mahallesi'ndeki Göğceli Mezarlığı içinde 1206 yılında inşa edilen camide bir araya gelen Çarşamba Hamza Arslan Kuran Kursu öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.İkindi namazının ardından Fetih suresini okuyan öğrenciler, Mehmetçik için dua etti.Göğceli Camisi İmamı Ahmet Özköse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ve terörle mücadelede kahraman Türk ordusu ve Mehmetçiklerin yanında olduklarını söyledi.

Harekatın başarıyla sonuçlanması için dua ettiklerini belirten Özköse, "Allah kahraman Mehmetçiğimizin her daim yanında olsun, ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.

Terörle Mücadele Muhabir Öğrenciler 

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