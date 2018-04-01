-- Katılımcılardan görüntü

-- Yürüyüş yapmaları

-- Ellerindeki pankartlar ve slogan atmaları



( KARABÜK ) - Şeker Kanyonu'nda insan zinciri oluşturup "HES'e hayır" dediler KARABÜK



- Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu'nda insan zinciri oluşturan çevreciler "HES'e hayır" dövizleri taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi. Şeker Kanyonu 1 Nisan'da konuklarını ağırladı. Yenice Platformu, Gençlik Platformu ve sosyal medyadaki "Şeker Kanyonu'nda HES'e Hayır" sayfası yöneticilerinin birlikte organize ettikleri dayanışma ve kaynaşma pikniği için "Bohçanı al gel" adıyla vatandaşlara çağrıda bulunuldu. Piknik 10.00-17.00 arası Şeker Kanyonu'nda yapıldı. Pikniğe Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Eski Yenice Kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli, Zonguldak -Karabük İstanbul -Kdz Ereğli Yeniceliler Derneği Başkanları, Zonguldak- Devrek-Karabuk doğa dernekleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Pikniğin ardından kanyon üzerinde insan zinciri oluşturan onlarca kişi ellerindeki "HES'e hayır" dövizleriyle yürüyüş gerçekleştirdi.

